Savona. Tour savonese per il ministro e vice premier della Lega Matteo Salvini, che nel pomeriggio (dopo Loano) ha fatto tappa a Savona.

“Le aspettative per il partito sono buone. Ringraziamo la Regione per quello che ha fatto negli anni passati, insieme abbiamo lavorato bene. L’anno scorso la Liguria è stata la regione che ha creato più posti di lavoro. Bucci si è dimostrato in ottimo sindaco e sarà un bravo governatore”, ha detto il segretario nazionale della Lega.

“Mi preoccupa sempre l’astensionismo – ha aggiunto Salvini -. Mi spiace che sulle grandi televisioni nazionali non si parla di Liguria. Sembra che per qualcuno a Roma la Liguria non esista. Sul rigassificatore Marco Bucci ha le idee chiare. Ci sono altre situazioni più idonee rispetto al litorale savonese. La quantità di progetti e soldi stanno arrivando in Liguria non ha precedenti”.

“Tra 5 anni ci confronteremo con Orlando su quanto ha fatto Lega e Pd al governo. Genova da una tragedia è diventata modello di ricostruzione a livello nazionale, se fossimo stati con gli amici di Orlando non so come ce la saremmo cavata”, ha concluso Salvini.