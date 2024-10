Regionali, sabato 19 ottobre a Savona Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli con Andrea Orlando

Savona. Sabato 19 ottobre a Savona un incontro con i candidati della lista AVS savonese, il candidato presidente Andrea Orlando e i segretari nazionali Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

L’appuntamento è in Piazza Sandro Pertini alle ore 17.30.

L’incontro, intitolato “La Liguria di tutte e di tutti” è rivolto alla cittadinanza della provincia di Savona, “una provincia che presenta molte criticità in termini di giustizia sociale e ambientale, come reso evidente dall’alluvione che ha colpito il savonese nei giorni scorsi”, evidenziano da Avs.

“La proposta politica di AVS – proseguono – sta a pieno dentro il programma di Orlando che, per esempio, afferma che la Regione di domani non farà nessun appalto che preveda retribuzioni inferiori ai 9 euro lordi, investirà risorse sulla sanità pubblica, sulla medicina del territorio e su quella preventiva, ed entro i primi 100 giorni farà una legge per fermare il consumo di suolo”.

“Con uno sguardo al nazionale e un focus sul locale, l’incontro con i segretari nazionali di Sinistra Italiana e Europa Verde e Andrea Orlando vedrà la partecipazione dei cinque candidati di AVS del collegio Savonese”, concludono.