Regionali, Russo sulla vittoria a Savona del centrosinistra: “Non è corretto dedurne consenso alla giunta”. E sull’astensione: “Allarmante”

Savona. “Il primo dato che va commentato è l’astensione che assume ormai una misura allarmante”. Così il sindaco di Savona, Marco Russo, commenta i risultati delle elezioni regionali. La città della Torretta è stata una delle poche in provincia dove ha prevalso Andrea Orlando con il 57,96% dei voti contro il 37,53% di Marco Bucci.

“E’ urgente che chi ha responsabilità politiche, nelle istituzioni o nei partiti, se ne faccia carico – prosegue Russo -. E’ troppo ampia la fetta di popolazione che si sente estranea. Bisogna riscoprire il radicamento territoriale e ripensare la modalità di rapporto tra istituzioni e territorio”.

Per quanto riguarda il dato politico Russo evita di associare il buon risultato della città al giudizio sul suo operato: “E’ buona norma non piegare i risultati elettorali a diversi livelli di governo. Non è corretto dedurne un consenso rispetto all’amministrazione. A Savona è piaciuta la proposta di Orlando e dei candidati che lo hanno sostenuto. Poi si può dire che l’area politica che sostiene questa amministrazione mantiene un rapporto di fiducia con il territorio”.

Insieme a Savona il centrosinistra ha vinto nei comuni coinvolti dal trasferimento del rigassificatore: “Nei comuni interessati dalla battaglia contro lo spostamento dell’impianto, Orlando ha ottenuto consenso tranne poche eccezioni e questo fatto potrebbe aver giocato la sua parte, ma ha avuto meno effetto a livello provinciale il metodo usato per affrontare la questione”.

Per Russo hanno influito negativamente le tensioni tra i partiti a Roma: “In questa vicenda hanno pesato troppo dinamiche nazionali e poco le esperienze del territorio. L’alleanza con il M5S è di per sé un fatto positivo, ma si sarebbe potuta valorizzare meglio l’esperienza dei riformisti che qui a Savona avevano ottenuto un risultato importante”.