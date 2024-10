Regionali, Rozzi (FdI) sul punto nascite di Pietra: “Bucci serio e pragmatico, tempi riapertura dopo aver studiato le carte”

Pietra Ligure. Si è tenuta ieri, venerdì 11 ottobre, la visita di Marco Bucci a Pietra Ligure. Ad accoglierlo, nella centralissima piazza San Nicolò, anche Silvia Rozzi, candidata alla carica di consigliere regionale per Fratelli d’Italia. “Abbiamo accompagnato Bucci al confronto con la rappresentanza del comitato Nascere a Pietra. Con loro ho condiviso in questi anni parte del percorso da quando il Punto Nascite del Santa Corona è stato chiuso, confrontandoci in particolar modo sugli aspetti tecnici della questione. Era quindi oggi atto sentito e dovuto dare continuità ad una protesta nata ormai 4 anni fa. Bucci è stato serio e pragmatico. Il piano sociosanitario regionale lo prevede ed è interesse di tutti muoverci in questa direzione. Personalmente e umanamente comprendo il bisogno di sentirsi comunicare una data certa di riapertura ma credo che Bucci sia stato onesto nel dire che avrà accesso a tutte le carte e avrà modo di studiarle una volta eletto”.

Argomento in discussione, durante la visita di Bucci a Pietra Ligure, non solo quello del Punto Nascite ma anche quello del progetto per il Nuovo Santa Corona. “Una preoccupazione che aleggia tra il personale ospedaliero è quella di come sarà gestita la fase intermedia, peraltro condivisa alcuni giorni fa dal sindaco De Vincenzi in occasione del consiglio comunale. Questa eventuale criticità vedrà il massimo impegno da parte mia; la soluzione ottimale sarà quella che manterrà operative tutte le specialità e tutti i posti letto fino a transizione completa.”

Il decreto interministeriale per lo sblocco dei fondi Inail è stato firmato dieci giorni fa dal Governo Meloni. A corredo dell’importanza che hanno dialogo e confronto tra territori e governo centrale, questa mattina ha fatto visita al point di Rozzi il senatore Roberto Menia. “Insieme a diversi sostenitori della mia candidatura provenienti da circoli del territorio, abbiamo accompagnato il senatore per le vie di Pietra Ligure e all’interno della Basilica di San Nicolò. Il senatore è stato piacevolmente coinvolto dalle bellezze cittadine così come dal clima positivo e dai pronostici a favore di Marco Bucci presidente. Un punto di partenza per un’importante, futura, collaborazione.”