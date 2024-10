Regionali, Orlando: “Riaprire i pronto soccorso di Albenga e Cairo? Un obiettivo, non una promessa”

Savona. Sono stati presentati oggi, giovedì 3 ottobre, a Savona, i candidati delle liste savonesi del Partito Democratico a sostegno di Andrea Orlando presidente della Regione Liguria per le elezioni regionali del 27 e 28 ottobre. Liste in cui prevale la componente femminile e in cui i candidati rappresentano tutti i territori. Ci sono amministratori, rappresentanti della società civile, politici, tutti accomunati da un unico obiettivo: lavorare insieme per far crescere la Liguria.

Di seguito completo dei candidati savonesi del PD:

ARBOSCELLO Roberto

Roberto BENZI Manuela

Manuela CANGIANO Giorgio

Giorgio FRINO Raffaella

Raffaella LESSI Aurora detta Alessi detta Aurora detta Alessia

Il candidato alla presidenza della Regione Liguria del centrosinistra Andrea Orlando ha affrontato diversi temi, a partire da quello della sanità.

In merito all’ipotetica riapertura del pronto soccorso di Albenga (annunciata dal candidato del centrodestra) e sulla situazione dell’ospedale di Cairo Monteotte, Orlando ha spiegato: “Ho costruito la mia credibilità in tanti anni, e nasce dal fatto di non fare promesse che non possono essere mantenute. Voglio lavorare per una sanità più vicina ai cittadini, ma prima dobbiamo riflettere su quali risorse abbiamo a disposizione. La risposta è che questi sono obiettivi che vogliamo raggiungere, ma dobbiamo trovare le risorse per farlo. Chi avanza proposte senza considerare questi aspetti squalifica la politica”.

Sempre sulla sanità, Orlando ha dichiarato: “Sono convinto che dalla Toscana occorra importare le case di comunità e non il rigassificatore. Copiamo le cose che funzionano bene ed evitiamo di farci dare le cose che gli altri non vogliono”.

Altro tema chiave per il candidato del centrosinistra è reindustrializzazione sostenibile, che secondo Orlando “significa attrarre qui imprese che, in un mondo meno sicuro e conveniente, vogliono accorciare la catena di approvvigionamento. Questo è possibile se siamo in grado di creare condizioni di costo accessibile per l’energia, infrastrutture adeguate, banda larga, non solo autostrade. È fondamentale lavorare sulla manodopera e sui percorsi di formazione professionale, utilizzando meglio le risorse che ho messo in campo quando ero ministro del Lavoro e che oggi sono poco o male sfrutta”.

“Bisogna anche investire dove l’industria è già presente e affrontare seriamente le crisi industriali del savonese, come quelle di Sanac, Piaggio, Funivie, e difendere filiere essenziali come quelle del ferroviario e del vetro. Queste non vanno protette solo dai concorrenti, ma anche da normative che ne ostacolano lo sviluppo”.

Non è mancata nemmeno una stoccata al principale competitor: “Per quanto riguarda Donald Bucci, ha in comune con Trump l’atteggiamento di autocelebrazione, la delegittimazione degli avversari e, anziché rispondere, scredita i suoi interlocutori. Io credo in una politica diversa. Purtroppo vedo che questo metodo si sta diffondendo molto nel mondo”, ha ribadito Orlando.

Nel corso della presentazione hanno preso la parola anche i candidati savonesi del PD, a partire dall’albenganese Giorgio Cangiano: “La scelta di candidarmi alle regionali la faccio convintamente, sono onorato di far parte di questo gruppo e di avere come candidato presidente Orlando: credo sia la persona migliore, ha avuto alti incarichi senza mai riflessi negativi, dimostra che la politica si può fare con onestà e trasparenza. Mi fa sorridere quando sento chi amministrava parlare di cambiamento, mi sembra un nonsenso talmente evidente che sono convinto molti lo comprenderanno. Il tema principale è la sanità, che andrà gestita in modo radicalmente diverso da come ha fatto la giunta Toti”.

Il consigliere regionale uscente e candidato alla carica di consigliere regionale Roberto Arboscello sottolinea: “Sono stati 4 anni intensi, da unico consigliere di opposizione di questa provincia. Queste elezioni sono davvero la battaglia delle battaglie, le più importanti di sempre, perché la Liguria è davanti a un bivio: scegliere le istituzioni oppure persone che di quelle istituzioni si approprierebbero. Sostengo Orlando per cambiare davvero questa regione. Le proposte sono chiare: sanità pubblica efficiente, reindustrializzazione compatibile con ambiente e salute, nuove infrastrutture, e no al rigassificatore, emblema delle proposte calate dall’alto come ad esempio un termovalorizzatore in Valbormida”.

Per Aurora Lessi “le parole chiave sono coraggio, passione e trasparenza, che mi caratterizzano. Mi candido perché voglio dare voce a una generazione inascoltata, che però ha problemi molto vicini a quelli dei nostri nonni: ad esempio la difficoltà nel mettere su famiglia, o il fatto che a livello economico spesso serve l’aiuto delle generazioni precedenti”.

Sul tema del rigassificatore, infine, Orlando ha precisato: “Il savonese ha buone ragioni per sentirsi preso in giro. Secondo il centrodestra il responsabile sarei io, perché ho co-firmato un decreto, votato dal Parlamento, con i voti anche della Lega, che prevedeva la costruzione dei rigassificatori. Ma in quel documento non era specificato da nessuna parte che si dovessero fare a Vado. Sfido il centrodestra su questo: il termine ‘ricollocazion’ appare solo in un decreto del 20 maggio 2023, firmato dal governo Meloni e dal ministro Pichetto Fratin. Questa decisione nasce dal fatto che il sindaco di Piombino è di Fratelli d’Italia e Toti si è offerto di ospitare questa struttura”.

“Ho già detto molto sui motivi del mio no – ha concluso Orlando -. Questa scelta non apporterebbe alcun beneficio al sistema energetico nazionale, farebbe ricadere i costi sugli utenti e rischierebbe di compromettere un equilibrio delicato che si è raggiunto a Vado tra turismo e industria. Non ci sono vantaggi per la Regione, ma molte ragioni per opporsi. Se Bucci ha cambiato idea rispetto a Toti, dovrebbe ammetterlo onestamente e riconoscere che c’è stato un errore di valutazione. Vorrei ricordare che Bucci è stato un forte sostenitore dell’esperienza di Toti. Questo non è l’unico caso: Bucci afferma di voler superare Alisa, ma allo stesso tempo riconosce che ho ragione sul reinsediamento delle imprese nella Valbormida, un obiettivo che in questi anni non è stato perseguito. Continuiamo così, e magari alla fine della campagna elettorale mi appoggerà“.