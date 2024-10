Visita

Regionali, Orlando in Valbormida: “Nei primi cento giorni Ppi h24 a Cairo e ospedale di area disagiata”

"Dobbiamo migliorare i collegamenti, anche attraverso uno svincolo dedicato alle ambulanze, migliorare elisoccorso, per far sì che le persone trovino accesso alle cure in modo tempestivo durante le 24 ore"