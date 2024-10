Regionali, Orlando a Pietra Ligure: “Due Punti nascite sono fondamentali e uno di questi deve essere qui, ma ci vorrà tempo”

Pietra Ligure. Tappa elettorale pietrese per il candidato alla presidenza di Regione Liguria del centrosinistra Andrea Orlando.

L’ex ministro è stato accolto nella sala consiliare del Comune di Pietra Ligure da diversi sindaci della Val Maremola e dal comitato punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Diversi i temi trattati nel corso dell’incontro dal candidato del Partito Democratico. Per quanto riguarda la chiusura del punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Orlando ha affermato: “Due punti nascita sono fondamentali, e uno di questi deve essere a Pietra Ligure. Non farò promesse irrealizzabili come Bucci, che ha detto che lo si farà in una settimana. Credo sia necessario rimettere in moto un processo che è stato interrotto per responsabilità della giunta uscente. Il punto nascita deve tornare operativo, e anche se richiederà del tempo, è qualcosa che dobbiamo realizzare presto e nel migliore dei modi”.

Sempre in tema di sanità, il candidato del centrosinistra ha parlato del nuovo progetto dell’ospedale Santa Corona: “I progetti già avviati devono proseguire e i finanziamenti vanno consolidati. In questo caso, parliamo di un finanziamento INAIL, sbloccato grazie a una norma che ho voluto io quando ero ministro. Questo dimostra il nostro impegno a continuare su questa strada, anche quando non ricoprivamo incarichi di governo a livello territoriale”.