Regionali, Natale (PD): “Rixi concentri le sue energie sul collasso ferroviario e sui problemi di trasporti e infrastrutture”

Liguria. “Rixi concentri le sue energie sul collasso ferroviario e sui problemi di trasporti e infrastrutture. La smetta di perdere tempo con questi continui attacchi infondati ad Andrea Orlando, che sta avanzando proposte concrete per migliorare la nostra regione e recuperare il gap in cui il centrodestra ha costretto la Liguria”. Così Davide Natale, segretario PD Liguria replica all’attacco di Rixi a Orlando.

“È così complicato per questo centrodestra parlare e confrontarsi sui contenuti? Noi non vogliamo scendere a livelli così bassi e inqualificabili. Vogliamo parlare di come risolvere i problemi causati da 9 anni di governo di centrodestra della regione, che non avendo argomenti cerca di buttarla in caciara – aggiunge -. Noi abbiamo a cuore le sorti della sanità pubblica; dei cittadini liguri a cui è impedito il più basilare dei diritti che è quello alla cura; delle famiglie che non vedono prospettive e il loro futuro è caratterizzato dalla preoccupazione per il futuro dei figli o per l’assistenza dei propri cari”.

“Siamo una regione che non ha colto l’opportunità del Pnrr; che non ha costruito un piano industriale e che è sempre più isolata, questa l’eredità del centrodestra che ora prova a nascondere il suo fallimento con dichiarazioni roboanti al limite dell’insulto. A chi si sente qualcosa in più di Napoleone rispondiamo di scendere con i piedi per terra e fare un bagno di umiltà. Non vorremmo svegliarlo dal suo sonno dicendogli che aveva promesso di mettere una firma per la Gronda e non è riuscito a fare neanche quello. Quindi, come potrebbe realizzare operazioni più complesse?”, conclude Natale.