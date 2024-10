Regionali, Morra: “Bucci malato oncologico, chi vota deve saperlo”. Il centrodestra si infuria: “Parole sconcertanti e irrispettose”

Liguria. Hanno scatenato una ridda di commenti indignati le dichiarazioni rilasciate a “Il Foglio” da Nicola Morra, ex presidente della commissione parlamentare antimafia e consigliere comunale di minoranza a Vado Ligure e ora candidato alla carica di presidente della Regione Liguria.

In un’intervista al quotidiano, in riferimento alla malattia del candidato del centrodestra Marco Bucci, Morra ha detto: “Gli elettori liguri devono essere consapevoli che stanno votando una persona malata che potrebbe non terminare il mandato“. E poi ha aggiunto: “Lo ha detto lui: ha un tumore metastatico, con il quale non si scherza. Anche se lo vedo tonico in questa campagna elettorale”.

Dichiarazioni che, inevitabilmente, hanno scatenato le reazioni dei partiti che fanno parte della coalizione che sostiene la Bucci.

“Errare è umano. Morra però persevera nel suo sciacallaggio. Quello umano, ben peggiore di quello politico – commenta il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone – Dopo aver pronunciato frasi nauseanti su Jole Santelli, oggi attacca Bucci per la malattia con cui, con dignità e determinazione, il sindaco di Genova sta combattendo. Un cinismo raccapricciante, una pochezza morale indecente. Sciascia operava distinguo tra uomini, ominicchi e quaquaraquà. Le parole di Morra sono meno di questa ultima categoria”.

La deputata della Lega Elena Maccanti ribatte: “Morra non perde l’occasione di tacere e, dopo le aberranti frasi contro la Santelli che tutti, purtroppo, ricordiamo, ora manca nuovamente di rispetto ai malati oncologici, dichiarando che chi vota Bucci deve essere consapevole che è malato. Caro Morra, sai di cosa dovrebbero essere consapevoli gli elettori (e siamo certi che lo siano)? Del fatto che da quell’orrendo male si può guarire, mentre per l’ignoranza, purtroppo, spesso non c’è cura”.

La senatrice ligure della Lega Stefania Pucciarelli definisce quelle di Morra su Bucci “parole sconcertanti che, ancora una volta, mostra mancanza di rispetto nei confronti dei malati di cancro. Offende, inoltre, la dignità e l’intelligenza dei liguri e dei calabresi quando è evidente che l’unico a mostrare pochezza e ottusità è proprio lui. Si vergogni e chieda scusa”.

Il senatore della Lega Claudio Borghi Aquilini: Ci vuole coraggio a fare sciacallaggio sulla malattia di un avversario politico. Gli elettori liguri siano consapevoli non del tumore di Bucci ma della pochezza e del cinismo di Nicola Morra che non perde occasione (vedi le indegne frasi che usò contro la scomparsa Jole Santelli) di mancare di rispetto ai malati oncologici. Bucci ha rivelato il suo cancro, Morra la sua stupidità per la quale davvero non c’è cura”.

“È avvilente vedere un ex senatore della Repubblica, cercare visibilità lucrando su una malattia. Mentre Bucci è il leone che sta rispondendo bene alle cure, Morra è la iena che giurava sui due mandati elettorali, e adesso ne cerca un terzo nella casa degli scontenti dal partito di Conte. Una brutta caduta si stile” afferma il capogruppo in Regione di FDI, Stefano Balleari.

“I cittadini liguri sono talmente liberi e consapevoli da inorridirsi di fronte alle parole pronunciate oggi da Nicola Morra. Consapevoli del valore di un sindaco come Marco Bucci che si è messo in gioco per tutta la comunità ligure dopo aver dimostrato il suo valore amministrativo a Genova. Consapevoli di cosa significa strumentalizzare lo stato di salute di una persona per strappare qualche titolo e un po’ di ribalta mediatica. Consapevoli che l’unica cosa per cui non c’è cura o rimedio è il cinismo e la mancanza di rispetto. Di fronte a tutto questo, ne stia certo Morra, alle elezioni regionali, sapranno fare la loro giusta scelta “. Cosi Ilaria Cavo, deputata e coordinatrice ligure di Noi Moderati in merito alle dichiarazioni odierne del candidato alla Presidenza di Uniti per la Costituzione contro il candidato Marco Bucci.