Due consiglieri regionali per Alassio, Melgrati: “Che soddisfazione per la città”. In giunta entra Zucchinetti?

Alassio. È la città del Muretto la vera vincitrice del savonese alle elezioni regionali 2024, con ben due rappresentanti eletti, uno per parte, in maggioranza e minoranza.

E non può che esultare il sindaco Marco Melgrati, in primis per la vittoria del centrodestra: “Abbiamo spinto tanto e siamo contentissimi, – ha dichiarato ai microfoni di IVG. – La vittoria di Marco Bucci è stata un autentico miracolo, che solo lui poteva compiere, nonostante l’inchiesta giudiziaria e i vari problemi che hanno preceduto la campagna elettorale”.

Quindi, il commento sui rappresentanti alassini: “Sono felice per Rocco Invernizzi ovviamente, la sua è una vittoria per Alassio: ovvio che un nostro rappresentante in maggioranza a Genova può essere fondamentale per garantire la giusta attenzione alla nostra città. Ma i miei complimenti vanno anche a Jan Casella, un bravo ragazzo: merita questo risultato”.

Ma non è mancata una frecciata ai “vicini di casa” ingauni: “Pensare che la nostra città, inferiore per numero di abitanti, abbia espresso ben due rappresentanti in Regione mentre la vicina Albenga zero direi che è un dato significativo e da sottolineare”.

Ora, però, si verificherà anche un domino a livello comunale, con l’uscita dell’assessore ai Lavori Pubblici Invernizzi in direzione Genova: “In questo caso, – ha affermato Melgrati, – credo adotteremo il metro delle preferenze ottenute alle ultime elezioni comunali”.

E, stando a questo criterio, in pole ci sarebbe Roberta Zucchinetti, attuale presidente del consiglio alassino: se dovesse essere lei la new entry in giunta, a quel punto dovranno essere ripetute le votazioni per la presidenza del consiglio.

“A breve comunque faremo una riunione di maggioranza ad hoc e decideremo tutti insieme”, ha concluso il sindaco di Alassio.