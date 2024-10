Regionali, Maria Luisa Formato (Udc): “Risolvere la viabilità essenziale per turismo e servizi sanitari”

Savona. “La situazione di questi giorni ha accentuato molto le criticità dell’Aurelia e autostrade; il tutto ha qualcosa di sconcertante stiamo assistendo ormai da settimane ad una situazione in cui la provincia di Savona è letteralmente spezzata in due a causa dei cantieri ed ad aggravare in questi giorni il tutto la pioggia che ha portato ha un aggravio pesante di tutto il territorio”.

Lo afferma Maria Luisa Formato, candidata consigliere regionale UDC nel savonese.

“Oltre ai 20 km di coda fissa tra Pietra Ligure e Spotorno in autostrada abbiamo Aurelia intasata per km e ora i nuovi lavori notturni”.

“La provincia è spezzata in due impossibile giungere a Savona capoluogo di provincia per arrivare agli uffici pubblici o a qualsiasi appuntamento se non con due ore di ritardo. Scegliere l’Aurelia è un delirio coda a Loano fino alla fine di Pietra Ligure complice anche il cambio di senso di marcia nel centro di Pietra Ligure, ulteriori code fino a Vado Ligure e così anche in direzione Ventimiglia” aggiunge.

“Mi permetto poi di porre il punto su altro argomento fondamentale: Sanità. Ci sarebbe molto da dire e c’è molto da fare e con Marco Bucci credo che non si potrà più dire “ le parole se le porta il Vento”! L’Udc si sta facendo e si farà parte attiva contro questa situazione avendo sensibilizzato i parlamentari del partito a portare questo secandolo a Roma”.

E Maria Luisa Formato sottolinea: “Da ligure del ponente savonese conosco la criticità del problema e vorrei vedere fino in fondo come sia possibile e secondo le linee programmatiche della coalizione far sentire la nostra voce. Pare che la concessionaria autostradale operi senza alcun coordinamento pubblico e che nessuno ricerchi delle soluzioni per risolvere questo problema che penalizza notevolmente anche il turismo”.

“Il 27- 28 ottobre votare Marco Bucci vuol dire concretizzare finalmente l’Aurelia bis da Savona ad Andora per risolvere una volta per tutte la situazione viabile della provincia. Mentre dare la preferenza all’UDC è garanzia di una politica di servizio concreta marciando al fianco dei cittadini savonesi che meritano tutti i servizi viabilistici moderni”.

“Purtroppo, la nostra provincia governata dai signori dell’immobilismo oggi vede i risultati di politiche “Genova centriche” dei Burlando prima e degli Orlando di oggi, unico ministro per ben due volte senza portare alcun beneficio alla Liguria. Il sedicente campo larghissimo pensa solo a “Riprendersi la Liguria“ come dice Orlando nei suoi comizi non pensa ai bisogni e necessità di cittadini, e operatori economici abbiamo bisogno di una regione che corre perché dobbiamo recuperare il divario con le altre regioni del nord” conclude la candidata consigliere regionale.