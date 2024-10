Regionali, Maria Luisa Formato (Udc): “Porteremo in Regione i valori del sociale, della famiglia e della sanità pubblica”

Ponente. “Come Udc rappresentiamo una sorta di novità-discontinuità nella coalizione del centro destra e siamo pronti a portare in Regione i valori del sociale, della famiglia e della sanità pubblica, nel segno della nostra tradizione politica”. Parole della candidata consigliere regionale Maria Luisa Formato (Udc), ex assessore comunale a Borghetto e militante di lungo corso nelle file dello “scudo crociato”, in campo per le prossime elezioni regionali a sostegno di Marco Bucci.

Tra i punti chiave per il ponente savonese la riapertura del Punto nascite dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: “A novembre è fissato un incontro proprio in Regione e auspichiamo che si possa indicare un percorso vero e concreto per riavere il reparto: su questo faremo sentire forte la nostra voce in quanto è un tema troppo importante per il nostro territorio” ha aggiunto.

“Questo, a maggior ragione, anche in relazione alle difficoltà infrastrutturali e di mobilità stradale presenti nella nostra provincia, sulle quali sarà necessario intervenire, garantendo finalmente la realizzazione delle opere”.

“Da questo punto di vista, il nostro candidato presidente, Marco Bucci, si è espresso in maniera chiara nei vari incontri e appuntamenti elettorali, con riferimento, ad esempio, allo stesso personale sanitario e medici specialistici indispensabili al rilancio della sanità pubblica, o ancora la questione delle liste di attesa, passando per il Ppi di Albenga che deve avere un ruolo funzionale al superamento delle criticità negli accessi al pronto soccorso pietrese ma non solo…” ha precisato ancora Maria Luisa Formato.

“A quanti dicono che siamo per la privatizzazione dei servizi sanitari rimarchiamo che è solo una bugia e una strumentalizzazione elettorale, in quanto nel nostro programma la sanità pubblica ha un ruolo centrale e prioritario nelle azioni della prossima amministrazione regionale: altro aspetto è valutare forme convenzionate che possono funzionare ed essere di aiuto al sistema sanitario complessivo, come dimostrano altre esperienze maturate in alcune regioni italiane” ha concluso la candidata dell’Udc.