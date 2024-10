Regionali Liguria, nel savonese crolla l’affluenza: calo record a Millesimo (-27%)

Liguria. Sono stati chiusi alle 15 di oggi pomeriggio i seggi in tutta la Liguria per le elezioni regionali e il primo dato che arriva dalle urne è il netto calo dell’affluenza (circa 7 punti percentuali): ha votato meno di un elettore su due.

Come riportato su Eligendo, ha votato il 45,96% degli aventi diritto, dato in netto calo rispetto al 2020 quando alla stessa ora l’affluenza era stata del 53,42%. In particolare, nel savonese il dato si ferma a 43,74 contro il 55,10% della precedente tornata (quasi 12 punti percentuali in meno).

Per quanto riguarda i dati delle altre province, nella Città metropolitana di Genova (dove l’affluenza è la più alta della regione) ha votato il 48% (53,22% nel 2020), in provincia della Spezia il 47,23% (54.16%), fanalino di coda la provincia di Imperia con il 38,1% (51,77).

IN PROVINCIA DI SAVONA

Il calo (circa 10%) riguarda tutta la provincia (in nessun comune la percentuale è maggiore a questa tornata). In particolare, in Val Bormida, probabilmente complice l’alluvione che l’ha colpita con ingenti danni la notte di sabato, il numero di votanti è molto inferiore (circa il 20% in meno rispetto al 2020). Sicuramente il tracollo non è riconducibile solo al maltempo: infatti, ad esempio, a Millesimo ha votato solo il 42,69% dei votanti contro quasi il 69% delle precedenti elezioni (-27%).

Anche nei comuni dove l’affluenza supera il 50% la disaffezione alla politica si fa sentire: anche qui la differenza con il dato delle elezioni di quattro anni fa è di diversi punti. Solo in 7 Comuni su 69 ha votato più della metà degli aventi diritto: Albissola, Bergeggi, Celle, Cisano, Massimino, Onzo (59,66), Testico. Tutti comuni dove anche nel 2020 l’affluenza è stata maggiore rispetto agli altri.

Nel dettaglio nei principali comuni della provincia i dati definitivi: Alassio 41,55% (contro 50,69% del 2020), Finale 42,71% (52,59%), Albenga 46,49% (57,35), Savona 46,71% (56,10), Vado 44,63% (57,96), Varazze 46,26% (55,47), Cairo 34,78% (54,69).

Per quanto riguarda la Val Bormida: Altare 32,07% (50,56), Carcare 43,69% (58,48), Mallare 32,44% (49,87), Pallare 33,89 (50,31) e Dego con il 24,23% “battuto” solo da Bormida (22,59).