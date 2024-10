Regionali, la candidata Silvia Rozzi (Fdi): “Impegno su sanità, turismo e sicurezza”

Nella suggestiva cornice del quartiere Ajetta di Pietra Ligure, si è tenuta l’apertura del point elettorale di Silvia Rozzi, candidata consigliera alle prossime elezioni regionali per Fratelli d’Italia. Nel suo intervento la consigliera comunale pietrese, al suo secondo mandato nel parlamentino pietrese, ha toccato alcuni punti sensibili della politica locale.

“Fondato nel 2019 il circolo territoriale Pietra Ligure Val Maremola, la mission, oggi, è quella di rappresentare un riferimento per chi si riconosce nei valori della destra, partendo dalla memoria storica del movimento per costruire il futuro” ha ricordato la stessa Silvia Rozzi.

La sua candidatura rappresenta il frutto dell’impegno e della coerenza perseguiti in questi anni di radicamento sul territorio; e’ un’occasione importante, in un momento storico dove la sfiducia nella politica e’ palpabile, di avere una rappresentanza giovane e motivata in consiglio regionale.

Sono intervenuti, a rinforzo del lavoro di squadra che Fratelli d’Italia porta avanti in sostegno di Marco Bucci, la consigliera provinciale Franca Giannotta e gli altri candidati consiglieri presenti: Rocco Invernizzi, assessore del comune di Alassio e Filippo Marino, commissario del partito per la città di Savona.

Silvia Rozzi e’ laureata magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche, in possesso di master in emergenze extra ospedaliere e le competenze in tema di sanità rappresentano certamente il suo punto di forza.

Nel suo intervento ha toccato l’argomento con l’onestà di chi sa che il rischio, in campagna elettorale, è di parlarne in modo superficiale e poco credibile. La sanità rappresenta il più grande e delicato capitolo di spesa della regione e, al tempo stesso, il più sentito dai cittadini perché attraversa nel profondo le loro vite.

In mezzo alle tante persone intervenute e’ stata però l’occasione di fare qualche riflessione su alcune delle sue linee programmatiche: “La Liguria, ad esempio, è la regione più anziana d’Europa e da qui si deve ripartire; si deve investire in prevenzione e in una sinergia ospedale-territorio che intercetti le persone e i loro bisogni prima che si rivolgano al pronto soccorso. E si deve ripartire dai professionisti, motore del sistema sanitario nazionale; fidelizzare gli operatori significa garantire sicurezza e continuità delle cure” ha detto.

“E poi il connubio turismo – territorio. Gli sport outdoor, ad esempio, risorsa chiave per promuovere la Liguria in tutte le stagioni, attraverso una visione equilibrata che integri crescita delle attività, tutela dell’ambiente e valorizzazione dei piccoli comuni”.

“E, ancora, la sicurezza delle nostre città, dove sindaci e forze dell’ordine vengano messi in condizioni di operare al meglio e le politiche di integrazione si facciano carico, con serietà, di problemi ormai non più differibili”.

“Tanti i temi affrontati, un’unica promessa: impegno, competenza e coraggio di prendere, dove serve, posizioni scomode se ciò significa tutelare i cittadini” ha concluso la candidata Fdi alle regionali.

(Per contribuire alla campagna elettorale di Silvia Rozzi clicca sul link: https://gofund.me/fad0c714)