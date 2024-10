Regionali, l’11 ottobre incontro pubblico a Borghetto con il candidato alla carica di consigliere regionale Jan Casella

Liguria. Nuovo incontro pubblico per Jan Casella (AVS) domani sera, venerdì 11 ottobre, a Borghetto Santo Spirito. Il candidato alle elezioni regionali incontrerà i cittadini alle 21 nella sala conferenze di Palazzo Pietracaprina, in piazza della Libertà. A presentare la serata sarà Alessio Reale, consigliere comunale di Borghetto.

“Il comprensorio finalese e loanese avrà nella prossima Amministrazione Regionale un interlocutore fondamentale per affrontare questioni cruciali per il suo territorio. Pensiamo soprattutto alle grandi aree dismesse e abbandonate, in alcuni casi fatiscenti, che rischiano di diventare emergenze per la sicurezza e la salute dei cittadini. Tra queste ci sono l’ex oleificio Roveraro di Borghetto, l’ospedale Marino Piemontese di Loano, i cantieri Rodriquez di Pietra Ligure, l’ex Piaggio di Finale Ligure”, dichiara Jan Casella, candidato con Avs alle elezioni regionali.

“La Regione ha competenza in materia urbanistica e può favorire il recupero e lo sviluppo di queste aree. Fin da adesso, ci sentiamo di dare indicazioni chiare e precise. La riconversione di questi edifici dovrà favorire l’interesse pubblico. Si dovranno fornire ai cittadini i servizi mancanti oppure carenti: spazi verdi, parcheggi, impianti sportivi, scuole, centri culturali. Se i Comuni riterranno necessarie nuove abitazioni, ne servirà una quota adeguata da destinare ai residenti, a prezzi calmierati. Una misura fondamentale, in località dove gli affitti hanno raggiunto prezzi insostenibili per molte famiglie”, sottolinea Casella.

“I nuovi quartieri, che nasceranno sulle ceneri di questi edifici abbandonati, dovranno essere a misura d’uomo, e non dei tristi casermoni dormitorio per cui è tristemente nota la Riviera. Il nostro territorio ha già pagato un prezzo troppo alto alla speculazione edilizia. E il numero spropositato di seconde case ne è la testimonianza”, conclude il candidato di AVS.