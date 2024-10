Regionali, il senatore Romeo (Lega) a Savona: “Rigassificatore? Scelta fatta da Draghi con firma di Orlando. Territorio andava coinvolto”

Savona. Si è tenuto questa mattina, sabato 12 ottobre, a partire dalle ore 11.30 presso il gazebo in Corso Italia, l’incontro con il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, in vista delle elezioni regionali liguri. All’iniziativa erano presenti i candidati alla carica di consigliere regionale del Carroccio Giancarlo Canepa, Sara Foscolo, Simona Poggi e diversi militanti.

Diversi i temi affrontati dal senatore Romeo. Sull’esito del voto di fine ottobre, il capogruppo della Lega ha detto: “Ci crediamo. Fin dall’inizio la scelta del candidato indubbiamente va nella direzione proprio di voler mettere in campo una persona competente, che ha dimostrato nei fatti di saperci fare, e del resto il sindaco a Genova è la testimonianza di come si può ben governare come centrodestra. e questo naturalmente ha messo in difficoltà gli avversari, motivo per cui noi stiamo andando bene, andiamo avanti, poi mai dare per vinta la partita fin quando chiaramente non c’è il risultato finale, quindi noi lavoriamo sempre come se fossimo in svantaggio, però ci crediamo”.

Sul tema del rigassificatore, il senatore leghista spiega: “Questa fu una scelta fatta nel governo Draghi, con la firma del ministro Orlando. Da un giorno all’altro arriva la notizia che arriverà il rigassificatore a Vado Ligure senza il minimo coinvolgimento della comunità territoriale. Noi siamo autonomisti e sosteniamo l’importanza di opere strategiche soprattutto per l’energia, però abbiamo sempre riconosciuto che i territori devono ovviamente essere coinvolti e soprattutto dall’altra parte ci devono essere delle compensazioni ambientali tali che facciano in modo che i cittadini abbiano effettivamente un reale vantaggio. In questo caso tutto è arrivato così all’improvviso, firma di Orlando, arriva questo rigassificatore e quindi è chiaro che la comunità, non essendo stata coinvolta, non essendoci compensazioni previste, indubbiamente non può che vedere male questo intervento, cosa che noi ovviamente abbiamo contestato fin dall’inizio, tenendo conto anche di tutti i costi che ci sono di questo trasferimento qui in Liguria”.

Sull’infrastruttura, all’inizio dell’iter la coalizione di centrodestra a livello regionale era stata favorevolmente compatta (Lega compresa): “Quella era stata una scelta che aveva fatto il presidente Totti, quindi inizialmente ovviamente abbiamo voluto e chiesto spiegazioni e quando non abbiamo avuto le garanzie necessarie che di solito in questi casi si hanno, e lo ribadisco, il tema del coinvolgimento territoriale, delle compensazioni, dell’informazione, di tutte le verifiche sotto gli aspetti tecnici, non abbiamo potuto altro che prendere atto che non era una scelta fatta bene e fatta nel modo giusto”.

Altro tema caldo della campagna elettorale è quello della sanità savonese: “La sanità è cambiata – aggiunge Romeo -, è cambiata una consapevolezza che prima per anni con i governi soprattutto di sinistra si è proceduto ai tagli della sanità, perché bisognava rispettare l’austerity, queste regole per cui punti nascita, determinati reparti, ecc. Si è guardata la sanità sotto l’aspetto prevalentemente numerico e manageriale, senza invece capire le reali esigenze che c’erano. Poi dopo il Covid si sono svegliati tutti a dire che la sanità è importante, quella territoriale, bisogna mantenere il presidio col territorio. Noi quante battaglie abbiamo fatto per evitare che venissero chiusi i punti nascite in determinate zone, magari in aree un po’ più difficili da raggiungere, con tutti in atto per cercare di garantire questo servizio ai cittadini. e quante volte ci siamo sentiti dire dal governo di sinistra che non andava bene. Poi a un certo punto quella era la linea che il governo aveva preso, quella era la linea che arrivava dall’Europa, perché ci dicevano anche questo. Adesso ci accorgono tutti che la sanità è importante, ma noi questo l’abbiamo sempre ribadito e l’abbiamo sempre detto, tanto è vero che ci sono testimonianze delle battaglie che abbiamo fatto per evitare che questi ospedali venissero chiusi. Adesso ci danno ragione e poi come sempre in Italia si sale sul carro del vincitore, ma per la sinistra è un po’ troppo tardi”.

In caso di vittoria della coalizione di centrodestra, la Lega “intende proseguire sul tema dello sviluppo delle infrastrutture in accordo col ministro Salvini. Nel volantino abbiamo spiegato bene le nostre idee, c’è tutta una serie di opere che sono state sbloccate, la Gronda e tante altre che che naturalmente riguardano il porto a Genova, che riguardano dei collegamenti anche con Ventimiglia, quindi tutta una serie di interventi e di opere che chiaramente il governo di centrodestra, il ministro Salvini, indubbiamente possono ancora correre di più, perché noi non siamo per il no, ma siamo invece per fare queste opere. Quindi le infrastrutture innanzitutto, perché sappiamo anche tutta la manutenzione, tutte le problematiche, qui c’è un tema ovviamente in Liguria, che ho provato anche sulla mia pelle venendo qua, in questi giorni ma anche in passato insomma con tutti questi lavori di manutenzione c’è una certa difficoltà. C’è il tema della sanità che è stato ben ricordato e poi chiaramente c’è anche il tema legato al turismo quindi queste sono le tematiche poi insomma sa anche lei tutto il lavoro che stiamo in questo momento facendo sui balneari a livello nazionale e quindi ci deve essere una collaborazione tale che ci porti ad avere veramente a portare più turismo sul territorio e soprattutto a realizzare quelle opere che possono dare alla Liguria quel cambio di passo necessario che oggi ci vuole per essere competitivi con le altre regioni ma anche a livello internazionale, perché la Liguria è una regione che può essere benissimo competitiva anche con altre regioni a livello internazionale”, ha concluso Romeo.