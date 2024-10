Regionali, il presidente Olivieri si complimenta con Bucci: “Subito attenzione ai territori savonesi alluvionati”

Savona. Il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri si congratula con il neo-eletto Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e propone un incontro operativo sul territorio, per concretizzare subito l’attenzione al comprensorio provinciale e per affrontare i danni causati dalle recenti alluvioni.

Nella sua lettera, il presidente Olivieri ha espresso grande apprezzamento per l’esperienza e la leadership dimostrate dal neo Presidente Bucci, evidenziando l’importanza di voler proseguire la preziosa collaborazione tra la Regione Liguria e la Provincia di Savona. In particolare, ha sottolineato la necessità di unire le forze per fronteggiare le sfide attuali del territorio, tra cui le conseguenze degli eventi atmosferici estremi che hanno recentemente colpito la Valbormida.

“Con grande stima e fiducia nella sua capacità di governo, desidero augurare al Presidente Bucci un mandato proficuo e ricco di risultati per la Liguria. Sono certo che, con la sua guida, sarà possibile rafforzare ulteriormente le sinergie tra i nostri Enti, rispondendo in modo efficace e coeso ai bisogni dei cittadini” ha dichiarato Olivieri.

In questo contesto, il presidente della Provincia ha richiesto la disponibilità per un sopralluogo diretto nelle aree devastate dall’ultima emergenza meteorologica. La visita consentirebbe di confrontarsi direttamente con i rappresentanti del territorio e con la comunità civile, in modo da valutare insieme le iniziative necessarie per la tutela e la ripresa della zona, oltre che per sostenere lo sviluppo del tessuto produttivo duramente colpito.

La Provincia di Savona confida in una risposta tempestiva da parte del presidente Bucci e rinnova la propria disponibilità per l’organizzazione di un incontro operativo, volto a individuare misure concrete e mirate a supporto delle comunità e del territorio.