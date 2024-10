Regionali, il PD sulla nautica ribatte a Bucci: “Prende un abbaglio e dimentica la cantieristica”

Liguria. “Ancora una volta Bucci impegna parte del suo tempo a discutere del nostro programma, mentre del suo non si vede nemmeno l’ombra, solo una quarantina di slide. E anche questa volta prende un abbaglio. Nel nostro programma è chiaro il riferimento alla necessità di favorire l’insediamento e consolidamento delle attività maggiormente labour intensive, fra le quali la cantieristica e le riparazioni, che garantiscono anche occupazione di qualità. La cantieristica include ovviamente anche le attività legate al diporto. E, quindi, spiace per Marco Bucci, ma anche questa volta ha mancato l’obiettivo”.

Lo dice Simone D’Angelo, segretario genovese del Pd e candidato per il centrosinistra alle elezioni regionali riferendosi a una nota di Bucci sul tema della nautica da diporto.

“Ridurre la cantieristica al solo comparto della diportistica e denunciare il nostro presunto silenzio sul tema dimostra una visione parziale sul tema e denuncia anche un atteggiamento di spocchia nei confronti dei lavoratori e degli operatori di un settore che va ben oltre la diportistica e che Bucci ha già mostrato di voler muovere a suo piacimento da un’area all’altra del porto senza tenere conto dei fabbisogni del comparto e a favore dell’ennesima operazione di speculazione immobiliare”, continua.

“Lo abbiamo detto nel nostro programma e lo ripetiamo: per noi tutti i comparti portuali rivestono un ruolo di sviluppo fondamentale per l’economia della Liguria. Cantieristica e riparazioni, che includono anche le attività dedicate alla diportistica, rappresentano un bacino di occupazione di qualità che va sviluppato con determinazione mettendosi in ascolto di tutte le realtà che operano nei distretti. La passione di Bucci per gli yacht fa rima con le speculazioni immobiliari che deprimono il numero di occupati e i livelli salariali”, conclude D’Angelo.

Di tenore simile la nota, più stringata, di Luca Garibaldi, capogruppo uscente del Pd in Regione e anch’egli candidato: “Ogni mattina Marco Bucci si sveglia, sfoglia il programma del centrosinistra e pensa a cosa dire di “originale” visto che il suo non esiste, sono consultabili solo alcune slide e del programma non c’è traccia. Un modo di confrontarsi situazionista e infantile, per certi versi. Bucci dice che è quello del fare, ma si sta limitando a fare le pulci agli altri per nascondere il suo vuoto di proposte. Non sapevo che Bucci si candidasse a fare anche il correttore di bozze dei programmi altrui. So solo, dalle poche cose che ho letto del suo programma, che Bucci ha fatto copia/incolla di quello di Toti. Anzi, Bucci è il copia/incolla del modello di Governo di Toti. Un modello che ha bloccato questa regione, perché tutti gli investimenti che il centrosinistra ha portato e pensato non sono stati ancora realizzati, dopo nove anni”.