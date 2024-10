Regionali, il M5S in visita all’ospedale di Cairo: “I cittadini chiedono più sanità pubblica”

Cairo Montenotte. “Ieri pomeriggio sono stato, con i nostri candidati della provincia di Savona Stefania Scarone, Claudia Laratta, Andrea Cerrato e Roberto Piovano in Val Bormida. Abbiamo visitato prima il punto di primo intervento di Cairo Montenotte e poi abbiamo incontrato cittadini e comitati della zona”. Così, il senatore del M5S Luca Pirondini.

“Dalle valli e l’entroterra, arriva chiaro lo sforzo che fanno gli abitanti per mantenere in vita i presidi e i servizi fondamentali per contrastare lo spopolamento. Uno sforzo che il centrodestra ha totalmente ignorato e che ora i cittadini hanno la possibilità di mettere a terra, mandando a casa il sistema Toti responsabile del declino”.

“Grazie alla visita al punto di primo intervento di Cairo Montenotte e all’incontro con i comitati e le associazioni, abbiamo potuto parlare ancora una volta delle note criticità della sanità valbormidese e delle problematiche ambientali che insistono sul territorio e per le quali la destra regionale non ha mai avanzato proposte che tenessero conto delle istanze dei valbormidesi. L’amministrazione di centrodestra, anzi, ha smantellato la sanità pubblica a favore di un sistema privatistico che mette al primo posto gli interessi di chi mira essenzialmente al profitto”.

“La sanità pubblica deve tornare ad essere il fulcro del sistema sanitario, rispettando l’articolo 32 della Costituzione”, dichiarano i candidati del M5S per la provincia di Savona.