Regionali, il candidato consigliere Casella (Avs) a Garlenda con Marmentini e Morando

Appuntamento domani (domenica 20 ottobre) alle 16 a Garlenda per Jan Casella, candidato con Avs alle elezioni regionali. L’incontro con la cittadinanza si svolgerà nella palestra comunale di Garlenda in località Borgata Nuova. Interverranno il consigliere comunale Andrea Marmentini e l’attivista Dino Morando, colonna portante dell’associazionismo laico nel ponente savonese.

“Gli abitanti del nostro entroterra hanno pagato a caro prezzo le scelte sanitarie sbagliate da parte della Regione. Nelle nostre vallate, molte persone rinunciano a curarsi adeguatamente perché sanno che il pronto soccorso di Pietra Ligure, l’unico rimasto in tutto il ponente savonese, accumula tempi d’attesa mostruosi: si rischia di rimanere in coda per più di dieci ore. È una situazione inaccettabile, risolvibile solo con la riapertura del Pronto Soccorso di Albenga”, dichiara Casella.

Particolarmente fitta l’agenda di incontri per il candidato di Avs. La giornata di oggi è trascorsa in mezzo alla gente tra Alassio, Savona e Cairo Montenotte. La settimana prossima si aprirà lunedì ad Andora, dove al mattino Jan Casella tornerà sul mercato settimanale col consigliere comunale Ruggero Marchese (nella foto) e alla sera sarà al Coffee House di via Doria alle 21.

La chiusura della campagna elettorale è in programma giovedì prossimo, 24 ottobre, sempre alle 21, nella sala San Carlo di via Roma ad Albenga, dove arriveranno i suoi sostenitori da tutta la provincia.