Regionali, il candidato Bucci: “Il Punto nascite del Santa Corona riaprirà al più presto”

Pietra Ligure. “Il Punto nascite dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure riaprirà nei tempi più brevi possibili, è un mio impegno con il territorio”.

Così il candidato presidente Marco Bucci interviene nel dibattito sulla sanità savonese. un dibattito nel quale è prima scesa in campo direttamente l’amministrazione comunale, che ha sollecitato la ripresa delle attività per la Neonatologia del nosocomio pietrese, Dea di II livello, ma ieri anche il Comitato che da tempo si batte contro la chiusura di un reparto considerato essenziale per tutto il ponente della provincia.

Ora, arriva la promessa del candidato alla presidenza della Regione, per un ospedale che sta affrontando la non facile sfida della sua riqualificazione, sanitaria e urbanistica, con l’iter relativo al progetto del nuovo monoblocco che di recente ha incassato il finanziamento Inail da 105mln di euro.

E sicuramente la prossima amministrazione regionale dovrà mettere mano direttamente alla complessiva fattibilità e sostenibilità (economica e non solo) dell’atteso restyling di edilizia sanitaria, che in prospettiva darà un nuovo volto all’ospedale Santa Corona.

“Come è noto – aggiunge Marco Bucci – il Santa Corona è stato oggetto di interventi di adeguamento dell’impianto antincendio, ma nel POA-Piano Operativo Aziendale di Asl 2 proprio all’ospedale di Pietra Ligure, Dea di secondo livello, l’ostetricia è prevista e quindi faremo tutto il possibile per arrivare alla sua riapertura in tempi stretti”.

“Come presidente di Regione Liguria mi batterò quindi per rendere operativo il Punto nascite che considero un’urgenza per il ponente savonese” conclude Bucci.