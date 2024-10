Regionali, i candidati savonesi di “Orgoglio Liguria”. Bucci: “Siamo noi i veri progressisti”

Liguria. La lista civica “Orgoglio Liguria” che sostiene Marco Bucci nella corsa alla presidenza della Regione ha presentato i suoi candidati questa mattina nel point di via Martin Piaggio 1. Ventinove uomini e donne pronti a mettersi, come recita il motto della campagna elettorale, “Al lavoro per la Liguria”.

“Siamo noi i veri progressisti, gli altri non vogliono fare nulla – ha dichiarato il candidato presidente Marco Bucci -. Vi ringrazio perché metterci la faccia non è una cosa da tutti, vuol dire prendersi una responsabilità, caricarsi uno zaino sulle spalle e poi arrivare all’obiettivo. Io farò il presidente certamente, anche se qualcuno fa gli scongiuri, e vorrei fare il secondo mandato”.

“Ma il presidente non si può fare da solo, è impossibile. Lo farò assieme a tutti voi, assieme a tutto il supporto che c’è in Liguria da parte di decine e decine di persone che vedono il loro futuro ancorato a un modo di lavorare, a un modo di pensare, a tutta una serie di progetti che noi vogliamo siano portati a termine” ha concluso Bucci.

Ecco i candidati savonesi



Stefano Cosso, Gianluca Gandalini, Donatella Oldano, Giuseppe Rappa e Paolo Rossi.