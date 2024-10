Regionali, i candidati savonesi di Forza Italia. Tajani: “Obiettivo 15%, non vinceranno gli amici degli amici”

Liguria. Non sono “liste preparate per far vincere gli amici degli amici, liste fantasma dove c’è un candidato che deve essere eletto”. Sono liste “per vincere le elezioni, in cui ognuno è un potenziale consigliere“. Così il leader di Forza Italia, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha presentato oggi le liste di Forza Italia per le elezioni regionali in Liguria. Pubblico delle grandi occasioni a Palazzo della Meridiana col sindaco e candidato presidente Marco Bucci, il coordinatore regionale Carlo Bagnasco, i vertici locali del partito e i candidati in corsa.

Capolista per il savonese sarà Angelo Vaccarezza, in lista poi Eraldo Ciangherotti, Maria Teresan Nasi, Claudia Callandrone e Francesca Botta.

“L’obiettivo è il 15% – chiarisce Tajani -. Noi lavoriamo per raccogliere i consensi, i sondaggi ci danno in continua crescita, nell’ultimo che ho visto eravamo all’11%. Ora ci sono ancora un po’ di giorni per fare campagna elettorale con le liste competitive che abbiamo fatto. Bucci è un sindaco amatissimo, sono sicuro che con lui otterremo un risultato straordinario e continueremo a governare la Liguria”.

Un obiettivo ambizioso, considerato anche che Bucci godrà del sostegno di due liste civiche. Come si raggiunge? “Il compito di Forza Italia è occupare lo spazio al centro – è convinto il vicepremier -. Tutte le battaglie politiche si vincono al centro, noi siamo il centro del centrodestra. Il nostro impegno è diventare un punto di riferimento per tutti i liguri che chiedono il buon governo”.

Ma si guarda anche oltre il centro: “Qui c’è il centrodestra contro l’estrema sinistra. Noi abbiamo dimostrato di essere coesi, nessuno nega che siamo differenti, ma abbiamo un’unità politica che dimostra quanto il centrodestra dal 1994 ad oggi abbia mantenuto gli impegni con gli elettori. Noi guardiamo anche ai tanti elettori del Pd che vogliono una politica moderata, riformista, garantista, anche a livello regionale, che vogliono battersi per sanità e sicurezza”.

Bucci ha citato anche Tajani tra i “responsabili” della sua discesa in campo che lo hanno chiamato per convincerlo a candidarsi. “Non credo tanto nella nostra capacità di convincimento, credo si sia convinto per l’amore per la sua terra – ha commentato sul punto Tajani -. Credo che il vero motivo che lo ha spinto a candidarsi sia questo”.

Le liste di Forza Italia per le elezioni regionali in Liguria

GENOVA

1. BAGNASCO CARLO: coordinatore regionale di Forza Italia, già sindaco di Rapallo

2. MUZIO CLAUDIO: consigliere Regione Liguria – capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, già sindaco di Casarza Ligure

3. AONZO ANTONELLA: libera professionista, capogruppo in Consiglio comunale di Rapallo

4. CORTE MASSIMO: imprenditore nel settore delle spedizioni marittime

5. COTTA RAMUSINO ALESSIA: scrittrice, compositrice e attivista, presidente della Associazione “100 Donne vestite di rosso”, ambasciatrice UNICEF

6. DE FERRARI MATTIA: imprenditore nel settore della logistica, allenatore di pallanuoto

7. DEGREGORI EMMA ANNA: funzionaria di una primaria società multiutility nel settore energetico

8. GANDINI MARIA DANIELA: casalinga, attiva nel volontariato e nel terzo settore

9. GARTMAN CHRISTIAN LUDOVICO: studente di Ingegneria, già nazionale juniores di Jiu-Jitsu

10. GRASSO FRANCESCO PAOLO: consigliere municipio Genova Bassa Valbisagno

11. PATROCINIO CATERINA: architetto, già assessore municipio Genova Centro Ovest, coordinatrice Azzurro Donna Genova

12. PESCINO SARA: broker nel settore creditizio e finanziario

13. PIANA ILARIA: addetta alle vendite nel settore retail

14. REPETTO LUCA: laureato in odontoiatria

15. SAMPIETRO LORENZO SERAFINO: medico, già direttore socio-sanitario ASL 3

16. VOLPE CATERINA: avvocato cassazionista – socia AIDDA Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti Azienda

IMPERIA

1. SCAJOLA MARCO: assessore regione Liguria

2. CERRI CHIARA: avvocato – consigliere regionale Liguria

3. D’ANDREA CRISTINA: assessore al comune di Ventimiglia – professionista

4. GHILARDI FRANCESCO : libero professionista – imprenditore

SAVONA

1. VACCAREZZA ANGELO: consigliere Regione Liguria – vice capogruppo F.I. regione Liguria

2. CIANGHEROTTI ERALDO: consigliere comunale di Albenga – odontoiatra

3. NASI MARIA TERESA: dirigente scolastica Albenga – in pensione

4. CALLANDRONE CLAUDIA: assessore comune di Varazze

5. TESTA in VERCELLI detta BOTTA FRANCESCA: sales manager and sales administration società Neoceram

LA SPEZIA

1. COZZANI GIORGIO: libero professionista – coordinatore provinciale F.I. provincia SP

2. RATTI BARBARA: consigliere Regionale Liguria

3. NOBILI DINA: tecnico sanitario radiologia

4. PIACENTE FELICIA: avvocato

5. CASATI KRISTOPHER: assessore Comune di La Spezia.