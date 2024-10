Regionali, gli esponenti della società civile per Bucci: “Manager al servizio della collettività”

Liguria. Oltre 80 esponenti della società civile dicono sì a Marco Bucci. E lo fanno con appello sottoscritto e pubblicato in queste ore: i firmatari hanno invitato direttamente i liguri a esprimersi per il candidato del centrodestra indicando sinteticamente sette motivi per il quale la Regione debba essere governata dall’attuale sindaco di Genova.

“Marco Bucci è uomo del fare, è generoso, è capace, è serio, è innamorato della sua terra – si legge nel testo pubblicato – Marco Bucci ha realizzato cambiamenti importanti, ha avviato investimenti rilevanti, ha superato ostacoli insormontabili. Marco Bucci è stato ed è un grande Sindaco: ha risposto con generosità all’appello per candidarsi a Presidente della Liguria. Marco Bucci non è un politico: non lo è mai stato, non ha la tessera di alcun partito, non obbedisce alle alchimie della politica. Marco Bucci fa quello che sente di dover fare per i suoi amministrati. Marco Bucci è un manager al servizio della collettività, che dopo una carriera di lavoro ha messo le sue capacità al servizio del bene comune. Marco Bucci alla guida della Regione, potrà portare a termine le tante opere già avviate per Genova e per la Liguria e realizzare quelle nuove di cui ha bisogno l’intero territorio regionale”

Quindi l’appello finale: “Marco Bucci sarà un ottimo presidente della Liguria ed invitiamo tutti i liguri a votarlo”.

Ecco la lista completa:

Daniela Ameri Boccadoro, Giorgio Andreacci, Alice Arcuri, Fabio Armiliato, Giovanni Bagnara, Gian Enrico Barone, Angelo Barreca, Matteo Bassetti, Francesco Berti Riboli, Riccardo Biale, Mario Bozzi Sentieri, Vittorio Brambilla Di Civesio, Stefano Bruzzone, Renato Campi, Camillo Caffarena, Nicolò Caffarena, Mentore Campodonico, Paolo Capobianco, Paolo Capurro, Roberto Carpaneto, Gerolamo Chiavari, Alberto Clavarino, Roberto Clavarino, Alfonso Clerici, Federico Cuneo, Caterina Di Martino Fasolini, Sergio Di Roberto, Marco Dodero, Lodovico Doria Lamba, Gian Enrico Fabro, Pietrina Farina, Paolo Fasce, Maurizio Fazzari, Sandro Ferrari, Andrea Fontana, Ferdinando Garré, Enrico Granara, Alessandra Grimaldi, Giovanni Grimaldi, Mauro Iguera, Eugenio Kielland, Matteo Lavarello, Antonio Lovisolo, Franco Malerba, Monica Magnani, Antonio Mantero, Alberto Marconi, Bruno Mazzola, Giuseppe Merello, Gianni Miscioscia, Enrico Musso, Vincenzo Nasini, Marco Novella, Franco Novi, Giovanni Novi, Anna Orlando, Carlo Piana, Giacomo Piccardo, Walter Pilloni, Luca Ramenghi, Emanuele Remondini, Francesco Risso, Marco Risso, Antonio Rosina, Angelo Salati, Pietro Scoccimarro, Stefano Silvano Bagnara, Gian Edilio Solimeri, Riccardo Solimena, Rosanna Spigo, Roberto Suriani, Giacomo Tani, Paolo Tani, Giuseppe Tarò, Carlo Tenderini, Francesco Tiscornia, Pippo Traverso, Adolfo Valsecchi, Enrico Vassallo, Ettore Veroli, Luca Vivioli, Davide Viziano, Nicoletta Viziano, Guido Wannenes, Enzo Zanchi.