Regionali, gazebo in corso Italia a Savona e presentazione dei candidati savonesi della lista “Per l’alternativa”

Savona. Gazebo e presentazione dei candidati alle prossime elezioni regionali del 27 e 28 ottobre della lista “Per l’alternativa” in corso Italia, di fronte a piazza Sisto oggi pomeriggio.

La lista, a sostegno del candidato presidente Nicola Rollando, è appoggiata dai partiti Potere al Popolo, PCI e Rifondazione Comunista.

I nomi in corsa per la carica di consigliere regionale nel collegio savonese sono: Bertola Erik, Bertullacelli Norma, ichelatti Maurizia, Hamarneh Karim e Rinaldis Giuseppa.

Tra le priorità per la lista il lavoro, ma anche la sanità e il No al rigassificatore: “Diciamo chiaramente No alla guerra perché porta a togliere risorse ai servizi. Siamo contro i profitti e contro l’arroganza politica, bisogna essere vicini alle persone”.