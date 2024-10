Regionali, Foscolo (Lega): “Con Bucci riaprirà il Punto nascite al Santa Corona”

Pietra Ligure. “Il tema del Punto nascite all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è molto sentito e riguarda un intero comprensorio e tutto il ponente savonese. Il candidato presidente Marco Bucci è venuto qui, a Pietra Ligure, e ha fatto una promessa, anche davanti al Comitato che si batte da tempo per la riapertura del reparto, e conoscendo Bucci, persona concreta e pragmatica, sono certa che raggiungerà l’obiettivo”.

Lo ha detto la candidata consigliere regionale Sara Foscolo (Lega), rilanciando la questione della sanità in provincia.

“E’ chiaro che esistono anche problematiche di carattere più nazionale, penso al reperimento di medici e personale sanitario specialistico per il pieno funzionamento della Neonatologia, senza contare gli stessi interventi di adeguamento strutturale per garantire una effettiva ripartenza del servizio per le mamme della nostra provincia”.

“Sappiamo che in passato alcune promesse non sono state mantenute, ma ora il nostro impegno programmatico è mettere mano all’asset sanitario di tutto il savonese, che deve avere due Punti nascite, oltre a quello di Savona” ha aggiunto Sara Foscolo, parlando dello stesso piano sanitario regionale e della sua attuazione futura.

“Ma non solo, servono risposte in merito ai Ppi degli ospedali di Cairo e Albenga, nel quadro di una identità uniforme e integrata per il nostro territorio capace di fornire la stessa assistenza di cura a tutti i cittadini” ha concluso la candidata consigliere della Lega.