Regionali, Foscolo (Lega): “Con Bucci avremo un assessore savonese”

Ponente. “Abbiamo compreso in questi anni la questione sulla mancata rappresentatività del savonese nei ruoli di giunta e di peso istituzionale, per questo siamo certi che con Marco Bucci presidente avremo un assessore del territorio e questa provincia avrà voce in capitolo nelle scelte in Regione Liguria”.

Così la candidata consigliere regionale Sara Foscolo (Lega), lancia il suo appello al voto per le elezioni del 27-28 ottobre.

Ma oltre alla garanzia di rappresentanza savonese e alla battaglia finale per convincere gli indecisi, la Foscolo rimarca il problema del probabile forte astensionismo alle urne: “Questo aspetto sarà sicuramente decisivo nel risultato elettorale, purtroppo… In campagna elettorale e nei vari incontri territoriali ho evidenziato una disaffezione per la politica ancora marcata” ha aggiunto.

“L’invito, quindi, è quello di andare a votare e esercitare un proprio diritto, in una consultazione molto importante per la vita di tutti i giorni dei cittadini come quella per la Regione: votando per Marco Bucci presidente e indicando la preferenza per la sottoscritta gli elettori potranno contare su impegno e concretezza per proseguire e migliorare ancora un percorso di crescita e sviluppo della nostra Liguria e della provincia di Savona” ha concluso Sara Foscolo.