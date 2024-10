Regionali: ecco i candidati della lista civica “Liguri a testa alta” per Andrea Orlando

Liguria. E’ la sindaca di Pieve Ligure, Paola Negro, la capolista di “Liguri a testa alta”, una delle due liste civiche a sostegno di Andrea Orlando, candidato del campo largo. I nomi e i cognomi delle liste delle quattro province sono stati svelati oggi durante la presentazione al point genovese in Scurreria, nel centro storico di Genova.

Tra i nomi noti, in lista a Genova, anche quello di Fabio Tosi, consigliere regionale uscente del M5s che, pur restando ancora iscritto al Movimento, non ha trovato spazio all’interno delle liste composte dallo stesso (non senza polemiche annesse).

Torna in corsa un politico esperto come Valter Ferrando, medico e già consigliere regionale, ex Pd ed ex Italia Viva, molto critico con il partito di Renzi dopo il sostegno garantito in passato alla giunta Bucci. Ci sono anche il consigliere comunale Simohamed Kaabour e quello municipale in Val Bisagno Roberto Zattini.

“Liguri a testa alta e Orlando presidente sono liste di professionisti, lavoratori, amministratori in grado di incarnare una stagione nuova, mi pare che le liste di Bucci invece propongano l’incarnazione di una stagione che abbiamo già vissuto – ha detto Andrea Orlando salutando e ringraziando i candidati – queste liste possono, e credo saranno, decisive perché il tema fondamentale è la lotta all’astensione e io credo che le persone che sono scese in campo a mio sostegno sono persone che hanno storie, idee, progetti per aiutare a realizzare questa operazione.

Persone che rappresentano il territorio, persone che hanno avuto esperienze da amministratori, ma anche dirigenti di associazioni, protagonisti di comitati, persone che si sono occupati degli altri in un modo, e poi ci sono persone che si sono occupati degli altri in un altro modo: ci sono esponenti della società civile, giornalisti, persone che hanno già servito le istituzioni, medici, persone che sono in grado di prefigurare un’altra stagione politica.

I CANDIDATI DELLA LISTA LIGURI A TESTA ALTA IN LIGURIA

GENOVA

NEGRO Paola

TOSI Fabio

FERRANDO Valter Giuseppe

BERTONE Giacomo detto Mino

CAMPORA Samira

CRUDELI Maddalena

GILLI Lorenzo

ISTRATE Ramona

KAABOUR Si Mohamed detto Simo

LARICCHIA Davide

MORI Marco

ORBANI Tea

PEREGO Germana

SANNA Barbara

TRUCCO Chiara

ZATTINI Roberto

SAVONA

Roberto Molinaro

Fabrizio Antoci

Luca Gatto

Oriana Dicasagrande

Alice Beltrame

LA SPEZIA

Olga Tartarini

Marco Traversone

Emanuele Moggia

Francesca Salmonese

Ivano Bassani

IMPERIA

Asinari Ernestina

Musso Giovanni Battista

Giussani Alessandra.