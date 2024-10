Savona. Sala Rossa in Comune a Savona gremita per Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, per la campagna elettorale delle regionali. Prima di entrare in Comune, il leader pentastellato ha scambiato alcune parole con Paolo Verri, responsabile della candidatura di Savona a capitale della cultura.

Presenti i candidati alle elezioni regionali nella lista del M5S nel collegio savonese, oltre al senatore pentastellato uscente Luca Pirondini. In sala anche i consiglieri comunali di Savona Manuel Meles (nonostante la frattura con il movimento dopo la mancata candidatura alle elezioni) e Federico Mij.

L’incontro è stato introdotto da Sergio Siriani, uno dei portavoce dei contrari al rigassificatore, che ha ripercorso tutte le manifestazioni organizzate contro il trasferimento dell’impianto davanti alla costa savonese.

È intervenuto anche il presidente del Comitato Sanità Valbormida: “L’ospedale di Cairo è stato bullizzato, chiuso, riaperto, privatizzato. Ora è ospedale di comunità. Stiamo lottando perché vengano ristabiliti i servizi minimi. Continueremo a promuovere l’ospedale di area disagiata”.

“Il Movimento vi ha affiancato da subito nella battaglia del rigassificatore, anche in Europa – ha detto Conte -, Si inserisce un elemento di forte alterazione nel tessuto, non è quello di cui il territorio ha bisogno. Avete manifestato in tanti, una reazione molto rara al giorno d’oggi. Quando si perde la fiducia nella possibilità di cambiare le cose significa lasciare che le cose vadano avanti con inerzia”.

“Al di là dei singoli problemi è una questione di metodo complessivo – ha proseguito Conte riferendosi all’inchiesta per corruzione – dicono che siamo giustizialisti, le regole vanno rispettate. Altrimenti c’è l’arbitrio, c’è il sopruso, c’è l’interesse privato che viene mascherato sotto l’interesse pubblico. È malapolitica, è un sistema marcio. Il patteggiamento è un ammissione di colpa”.

“Con il M5S – aggiunge sul sostegno ad Andrea Orlando – abbiamo detto cambio di un metodo, ancora prima degli obiettivi. La vera differenza è questa: una giunta regionale che una volta insediata continui ad ascoltare i cittadini. La trasparenza porta a far emergere l’interesse pubblico. Noi puntiamo a governare il cambiamento“.

“Governare la complessità è difficile, il problema è l’atteggiamento. Non avrete mai da noi la cura dell’interesse personale”, conclude.