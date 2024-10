Regionali, consiglio di reggenza Italexit smentisce: “Nessun appoggio a Indipendenza e Alemanno”

Italia. Italexit per l’Italia comunica che “quanto riportato su alcuni post apparsi sui social, non corrisponde al vero. Italexit per l’Italia infatti, non sostiene alcuna lista e non appoggia alcun candidato del ‘Movimento Indipendenza’ relativamente alle elezioni Regionali della Liguria”. Così, in na nota, il consiglio di reggenza di Italexit per l’Italia (Antonino Iraca’,Andrea Perillo e Roberto Robilotta), che smentisce la nota diffusa nella giornata di ieri, mercoledì 23 ottobre, dal dirigente nazionale di Italexit per l’Italia Fabio Montorro.

“Inoltre – aggiungono dalla reggenza di Italexit -, s comunica che non è stata concessa alcuna autorizzazione in merito all’utilizzo del nome e del simbolo di Italexit per l’Italia per partecipare a comizi elettorali in Liguria”.

“Riteniamo pertanto doveroso informare gli elettori liguri dell’infondatezza di questa notizia, al fine di evitare che vengano tratti in inganno o che possano erroneamente ritenere che tale posizione rispecchi gli indirizzi di Italexit per l’italia”, concludono.