Regionali, Ciangherotti (FI): “Viabilità da incubo in provincia di Savona, sulle infrastrutture serve una svolta”

Provincia. “La svolta sulle infrastrutture savonesi non è più procrastinabile. Da troppo tempo i cittadini della nostra provincia sono ostaggi di una rete viaria disastrosa. Basta un incidente in autostrada, una piccola frana o un temporale per mandare tutto in tilt: traffico paralizzato, code interminabili e ritardi che compromettono la vita quotidiana. E i danni non finiscono qui, perché gli effetti negativi impattano pesantemente sulla capacità del nostro territorio di attrarre turismo”. Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“Ieri a Savona, il vice premier Antonio Tajani, insieme a Marco Bucci, ha formalizzato un impegno concreto per risolvere finalmente questa situazione, ma non basta – spiega -. La provincia di Savona ha bisogno di una voce forte in Regione, e il voto di fine ottobre sarà decisivo in questo senso”.

“Solo con una rappresentanza di peso del savonese in consiglio regionale potremo iniziare a lavorare per dire addio a questo incubo e dare il via ad un futuro fatto di infrastrutture moderne, che significheranno lavoro, sviluppo e nuovi servizi capaci di rilanciare il turismo. Io sono pronto a battermi su questo tema, che considero fondamentale quanto quello della sanità, a cui è strettamente legato a causa delle difficoltà nei trasporti d’emergenza”, conclude Ciangherotti.