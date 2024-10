Regionali, Ciangherotti (FI): “Sanità depotenziata dal PD. Non aver riaperto il PS di Albenga errore di Toti. Bucci nuovo inizio” 

Albenga. “La realtà è chiara: nel corso degli anni, il Partito Democratico ha progressivamente smantellato la sanità savonese, a partire dalla chiusura dei reparti dell’ospedale di Albenga. Questo è un fatto innegabile datato 2012”.

Lo dichiara Eraldo Ciangherotti, vice-coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alle prossime elezioni regionali in Liguria.

“Tuttavia, – prosegue, – non ho mai messo la testa sotto la sabbia, anche quando era necessario criticare le scelte compiute da governi della mia area politica. Come ho sempre sottolineato, sono convinto che l’errore più grave dei 9 anni di amministrazione Toti sia stato non aver riattivato i reparti fondamentali per la riapertura del pronto soccorso di Albenga, chiusi da una giunta regionale di centrosinistra”.

“Penso alle divisioni di chirurgia, ortopedia, cardiologia e rianimazione oltre al pronto soccorso, tutti chiusi dal partito democratico al governo. Ecco perché il voto di fine ottobre è fondamentale. Con Marco Bucci sarà un nuovo inizio e il contributo di Forza Italia, se saremo eletto consiglieri regionali, sarà determinante per restituire ai cittadini della provincia di Savona una sanità di prossimità, ospedali pienamente operativi e servizi accessibili sul territorio”.

“Sono pronto a mettermi al lavoro in prima persona per dare voce a queste istanze, ma affinché il savonese possa essere ben rappresentano in Regione, abbiamo bisogno dell’aiuto dei cittadini. Solo con il loro voto possiamo fare davvero la differenza in Regione e finalmente portare avanti le battaglie che contano per il nostro territorio”, conclude.