Regionali, Ciangherotti (FI): “Impegno per la tutela della piana albenganese”

Albenga. “Ho avuto l’opportunità di parlare con l’onorevole Letizia Moratti, europarlamentare, alla quale ho segnalato le serie problematiche legate alla mancata regimazione delle acque nella Piana di Albenga, un tema cruciale per la difesa e la valorizzazione del nostro settore agricolo. Approfittando della sua presenza, ho immediatamente colto l’occasione per sottoporle la questione, consapevole dell’importanza che questa problematica riveste per il futuro dell’agricoltura locale”.

Così il candidato consigliere di Forza Italia per le prossime elezioni regionali Eraldo Ciangherotti, dopo la presentazione delle candidature del partito avvenuta ieri a Genova.

“L’onorevole Moratti ha mostrato subito grande attenzione e interesse e nei prossimi giorni mi attiverò per presentarle una proposta concreta che miri a trovare soluzioni efficaci e risorse economiche utili per la gestione delle acque nella nostra regione, a tutela delle attività agricole della Piana di Albenga che periodicamente subiscono ingenti danni per le alluvioni”.

“Con Forza Italia e il governatore Marco Bucci, continueremo a promuovere politiche che mettano al centro le esigenze del territorio ligure, con particolare attenzione alla sostenibilità e al rilancio dell’agricoltura” conclude Ciangherotti.