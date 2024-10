Regionali, Cgil Savona: “Patto per le infrastrutture in Liguria? Esiste già. Non confondere campagna elettorale con temi fondamentali”

Savona. “La legittima campagna elettorale per le prossime elezioni regionali dimentica ciò che esiste già sul territorio savonese, frutto di una straordinaria collaborazione sui temi generali, quali quello delle infrastrutture, tra Istituzioni Locali, Associazioni Datoriali e Sindacato Confederale Savonese”. Lo fa sapere, in una nota, la Cgil Savona.

“Nella mattinata odierna, abbiamo ricevuto dalla Provincia di Savona l’invito a partecipare alla cerimonia di sottoscrizione del Patto per le Infrastrutture in Liguria, che verrà siglato dal candidato Presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Segretario Nazionale di Forza Italia, Onorevole Antonio Tajani. L’evento si terrà venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 13.00 presso la Sala della Provincia di Savona, alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e il Presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini. Non siamo sorpresi dall’iniziativa che rientra nella campagna elettorale per le prossime elezioni regionali, peraltro su uno dei temi straordinariamente importanti per la Liguria e soprattutto per il territorio savonese, abbandonato dalle istituzioni regionali e nazionali in questi ultimi anni. Oggi, infatti, scontiamo un gap infrastrutturale enorme con il resto della Regione e del Paese”, spiegano dal sindacato.

“Rimaniamo però sbalorditi quando sentiamo parlare di sottoscrivere patti o accordi, perché – e la Provincia di Savona dovrebbe saperlo meglio di noi – a Savona e Provincia esiste già un patto territoriale sulle infrastrutture strategiche per il territorio, tra Sindaci, Provincia di Savona, Associazioni Datoriali e Organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, discusso e concordato a fine 2023 proprio nel Palazzo della Provincia di Savona. Tale patto territoriale è stato seguito da diverse richieste di incontro verso la Regione Liguria nel corso di fine 2023 ed inizio 2024, alle quali il territorio non ha mai ricevuto risposte da parte dell’amministrazione Toti, mostrando un fortissimo disinteresse proprio sui temi infrastrutturali savonesi, riconosciuto da tutti i soggetti del territorio”, aggiungono.

“I contenuti del patto territoriale sulle infrastrutture sono stati ben riassunti proprio dal Presidente della Provincia lo scorso 10 novembre 2023 con una lettera indirizzata a tutti i soggetti facenti parte del tavolo dello sviluppo economico savonese: CGIL Savona, CISL Savona, UIL Liguria, Unione Industriali di Savona, Confcommercio di Savona, Confesercenti Savona, CNA Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Savona, Confartigianato di Savona, Lega Coop, Confcooperative Imperia Savona, Coldiretti, CIA, Confagricoltura, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, e a tutti i Comuni della Provincia di Savona”, sottolineano ancora.

“Lettera che citava testualmente gli argomenti di assoluta rilevanza e interesse per il Comprensorio Savonese sulle infrastrutture e non solo:

Completamento della procedura per la realizzazione del casello di rientro A10 in Bossarino (a Vado Ligure) ;

; Rifacimento del casello A6 in Millesimo ;

; Collegamento A6-A26 (cosiddetta bretella Predosa);

(cosiddetta bretella Predosa); Variante A6 Savona-Altare ;

; Adeguamento alle esigenze attuali dell’arteria fondamentale SP 29 del “Colle di Cadibona” ;

; Riavvio di Funivie ;

; Potenziamento ferroviario nelle direttrici Savona-Torino e Savona-Alessandria.

Non vorremmo che si confondesse la sacrosanta campagna elettorale con i temi fondamentali per la nostra Provincia, che da troppo tempo non sono affrontati dalla politica regionale e nazionale. Di tutto c’è bisogno, tranne che di rimettere in discussione questioni territoriali su cui abbiamo già discusso e trovato un punto di convergenza per lo sviluppo del territorio savonese”, concludono.