Regionali, centro destra raggiante: “In un momento difficile Bucci è stata la scelta vincente”

Liguria. “La scelta di Bucci si è rivelata assolutamente vincente”. Lo ha dichiarato il segretario ligure della Lega Edoardo Rixi. “E’ stata una bella campagna elettorale. Non facile, perché siamo partiti dovendo risalire moltissimi punti. E’ al cardiopalma, ma sarà una vittoria certamente meritata”.

E commentando i risultati dei diretti avversari: “Ad oggi sembra che il centrosinistra abbia tirato contro il palo un rigore a porta vuota”. E poi: “A Genova molti cittadini volevano che Bucci rimanesse sindaco. E’ chiaro che Genova è stata la città che ha avuto più problemi riguardo l’inchiesta su Toti, la città dove si è sentito di più lo scontro e un po’ di delusione in alcune fasce della popolazione”.

“Comunque basta vincere, anche di un voto. Se il centrosinistra non ha vinto questa volta non so quando potrà farlo”, ha concluso.

“La scarsa affluenza è un dato diffuso non solo a livello italiano ma europeo e mondiale, ma c’è grande soddisfazione anche perché dall’altra parte avevano schierato un pezzo da novanta – ha evidenziato Matteo Rosso, coordinatore regionale Fdi -. Il risultato di partito va benissimo, rispetto alle politiche e alle europee cambia tutto, ci sono le liste civiche, il voto è locale. Alle ultime elezioni amministrative avevamo fatto intorno al 10%, a settembre oltre il 27%. Una cosa è quando è in campo Giorgia Meloni direttamente. Siamo il primo patito, ma vogliamo lavorare tutti insieme, vogliamo lavorare con Marco Bucci per la nostra meravigliosa Liguria, non vogliamo dettare regole a nessuno”.

“A Genova il Partito Democratico è ancora molto forte, lavoreremo anche in questa direzione. Abbiamo vinto, non va dimenticato dall’altra parte c’era un elemento che rappresentava il Pd a tutti gli effetti, mi sembra normale che abbia vinto a Genova”.

“L’affermazione di Marco Bucci, cui va il nostro ringraziamento per il suo essersi messo in gioco, dimostra ancora una volta la compattezza del centrodestra, il ruolo del centro e dei moderati che, con la lista ‘Bucci Presidente Vince Liguria’, sono la seconda forza della coalizione” ha aggiunto il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. “Nonostante il tentativo di demonizzare fino all’ultimo il buon governo del centrodestra i liguri ci hanno confermato la loro fiducia. Adesso avanti con il modello Liguria con Bucci presidente”.

“Solo così la politica può recuperare la fiducia delle persone che si rifugiano nell’astensione: tornando a confrontarsi, anche aspramente, sui temi concreti e sulle proprie visioni della società, ma con rispetto e riconoscimento reciproco, con un linguaggio pacato e non ricorrendo a scorciatoie, né ‘scandalistiche’ né giudiziarie”.

“I liguri hanno saputo scegliere la continuità. La differenza l’hanno fatta, ancora una volta, le liste civiche (all’interno di Vince Liguria sono confluiti i candidati di Noi Moderati e il civismo totiano) – ha detto Ilaria Cavo, deputato e coordinatrice ligure di Noi Moderati -. La macchina della sinistra, che era partita baldanzosa sull’onda dell’inchiesta giudiziaria, è uscita sconfitta. E questo perché i liguri hanno saputo capire e dare la giusta lettura dell’inchiesta. Complimenti a Marco Bucci, che ha saputo guidare la coalizione in questa campagna elettorale e che saprà essere il Presidente di tutti con la concretezza, la capacità di dare risposte e di fare che ha sempre caratterizzato la sua azione”.

“I nostri consiglieri saranno al suo fianco per garantire quel percorso di riforme e cambiamento senza incertezze e timidezza” ha concluso.

“Un risultato importante per tutta la Liguria,” a dichiararlo è Eraldo Ciangherotti, vice coordinatore di Forza Italia in provincia di Savona e candidato con Bucci presidente. “Un risultato importante per tutta la Liguria, ottenuto grazie anche al contributo del nostro ponente savonese, nonostante chi ha tifato per Orlando sfruttando ogni mezzo possibile, associazioni ingaune incluse. La nostra determinazione ha prevalso e possiamo guardare con fiducia al futuro della regione”.

“Bucci ha vinto. Sarà un grande presidente della Liguria. Dal Ponente, che ha dato un grande contributo, gli giungano migliori auguri di buon lavoro” aveva detto Claudio Scajola, ex ministro e sindaco di Imperia.

E intanto ecco le reazioni dei big nazionali, a cominciare dalla leader di Fdi Giorgia Meloni: “Congratulazioni a Marco Bucci per la vittoria alle elezioni regionali in Liguria. Ancora una volta, il centrodestra unito ha saputo rispondere alle aspettative dei cittadini, che confermano la loro fiducia nelle nostre politiche e nella concretezza dei nostri progetti”. Così la premier Giorgia Meloni commenta la vittoria di Bucci, nuovo presidente di Regione Liguria. “Con la sua guida, la Liguria potrà contare su un amministratore capace e determinato, pronto a lavorare instancabilmente per il bene di tutti i liguri. Avanti, insieme, con la stessa dedizione che guida la nostra azione in tutta Italia”.

“Giustizia è fatta. Grazie Liguria!”, il post pubblicato dal segretario della Lega Matteo Salvini a commento della vittoria di Marco Bucci.