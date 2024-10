Regionali, Casella (AVS): “Un futuro per i liguri, in Liguria”

Provincia. “Sanità, economia, infrastrutture: questo ci chiedono i liguri e dalla prossima settimana saremo al lavoro per questi obiettivi”. Jan Casella, candidato con AVS, indica le priorità per il territorio savonese.

“Da inizio settembre, abbiamo incontrato centinaia di persone in tutta la provincia. Da parte loro, abbiamo ricevuto una richiesta chiara: un progetto di futuro per chi rimane in Liguria, resistendo alla tentazione di andarsene. E questo sarà il nostro obiettivo principale”, sottolinea Casella.

“La situazione in Liguria è difficile e i problemi da affrontare sono tanti: nessuno ha la bacchetta magica. Serviranno impegno e competenza, pragmatismo e concretezza, senza scappare dal confronto. Noi abbiamo cercato di incontrare e ascoltare i rappresentanti del territorio. Dai sindaci dei piccoli comuni ai leader sindacali, l’elenco sarebbe lunghissimo e comunque incompleto. Ci sarebbe piaciuto incontrarne molti di più, ma le dimissioni di Toti hanno portato alle elezioni anticipate e hanno ridotto i tempi a disposizione”, prosegue l’esponente di AVS.

“La sanità è un’emergenza quotidiana. I tagli ai servizi hanno peggiorato le condizioni di salute della popolazione. La qualità della sanità pubblica è uno dei requisiti chiave per scegliere dove vivere. Lo scempio compiuto dalla Regione sta spingendo molte persone ad andarsene e altrettante stanno rifiutando impieghi in provincia di Savona, proprio per questa preoccupazione”, ricorda Casella.

E mette l’accento sul versante occupazionale: “Vanno adottati tutti gli strumenti per creare nuovi posti di lavoro, nel pieno rispetto dell’ambiente”.

Il candidato di AVS cita tre casi emblematici. “L’offerta turistica va allargata fuori dall’estate, con proposte alternative in materia culturale, sportiva, enogastronomica, scolastica. L’entroterra deve essere coinvolto nel percorso di crescita, per offrire un prodotto più competitivo. Questo sviluppo deve coincidere con le esigenze dei residenti: solo in un territorio in cui si vive bene, si possono offrire ai visitatori vacanze ed esperienze interessanti”, sottolinea Casella.

“L’agricoltura ha bisogno di accedere ai fondi europei in modo più efficace e di favorire il ricambio generazionale. Ma, prima ancora, bisogna salvare le imprese agricole dai rischi alluvionali. Nella Piana di Albenga è necessario un maxi-investimento per la creazione di nuovi canali. Servirà una spesa ingente e, in attesa dei finanziamenti, non si può restare immobili. Nel frattempo si può realizzare, in tempi rapidi, un sistema per la raccolta delle acque piovane, con vasche di accumulo con fondo impermeabile, anfiteatri naturali e tetti verdi, finanziabile attraverso i fondi per la lotta alla siccità. La Regione deve approvare una legge per consentire la creazione dei consorzi di bonifica e serve un provvedimento sull’invarianza idraulica, per evitare di rendere impermeabili altre porzioni di terreno”, incalza Casella.

“Nel settore industriale, Piaggio Aero e la collegata LaerH impiegano più 800 lavoratori, che vivono nell’ansia per il loro futuro. A breve va risolta l’acquisizione di Piaggio da parte di una nuova proprietà, per scongiurare problemi di liquidità. La Regione ha tutti i margini di trattativa col governo per impedire la delocalizzazione e lo smembramento delle attività. Solo chiudendo il periodo di commissariamento, iniziato sei anni fa, ci potranno essere le assunzioni necessarie per avviare alcune commesse, che altrimenti rischiano di saltare”, dichiara il candidato alle Regionali.

“Bisogna restituire ai liguri, e ai turisti, il diritto di spostarsi con facilità, con una mobilità sostenibile ed efficiente. Per arrivare a questo obiettivo, è necessario un piano delle opere pubbliche da realizzare e da potenziare in Liguria, portando avanti solo quelle necessarie, sostenibili e davvero utili per la collettività”, spiega Casella, che stasera chiuderà la campagna elettorale alle 21 con un incontro pubblico nella sala San Carlo di via Roma ad Albenga.