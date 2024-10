Regionali, Bucci: “Albenga-Carcare-Predosa infrastruttura fondamentale”

Liguria. “Lo snodo fondamentale per il ponente ligure sono le infrastrutture: l’Aurelia Bis, il raddoppio ferroviario, la Armo-Cantarana, la Albenga-Carcare-Predosa, tutte opere che possono garantire alternative agli attuali percorsi e decongestionare il traffico. Il nostro impegno su questo sarà totale”. Così ieri, giovedì 3 ottobre, il candidato presidente di Regione Liguria per il centrodestra Marco Bucci nel tour nel ponente ligure che ha toccato Sanremo e Taggia.

“Oggi molti amministratori del Ponente mi hanno chiesto di essere il sindaco della Liguria – ha aggiunto Marco Bucci – Questa definizione mi piace e mi onora. Perché se è vero che il Presidente di una Regione ha responsabilità diverse rispetto a quelle di un Sindaco è altrettanto vero che la mia visione di Liguria è quella di un uomo al servizio dei cittadini, al servizio dei liguri proprio come sanno fare i primi cittadini”.

Nel corso della sua visita tra Sanremo e Taggia, Marco Bucci ha avuto modo di confrontarsi con le associazioni di categoria e di lanciare due proposte concrete. “I paesi dell’entroterra, penso a quelli di questa parte di territorio, ma più in generale a quelli di tutta la Liguria – ha sottolineato Marco Bucci – vanno aiutati sicuramente con le infrastrutture, ma anche con misure che puntino al loro ripopolamento. E allora tra le proposte che formulo c’è quella di una riduzione dell’irpef regionale per chi va a vivere in queste piccole realtà e apre lì un’attività”.

“Per l’oliva taggiasca – ha aggiunto di fronte agli operatori del settore – sono convinto che si debba dedicare un brand dedicato per la sua tutela e la sua promozione esattamente come è stato fatto per la focaccia di Recco e per il basilico di Prà”.