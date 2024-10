Regionali, Branca: “La salute non è una merce, non può essere messa in vendita”

“Sono assolutamente contraria all’ipotesi che la ASL 2 proceda alla vendita a soggetti privati di immobili in cui si svolgono le attività di cura e assistenza di un numero rilevante di concittadini. Mi impegno personalmente affinché la Regione non autorizzi i relativi atti – spiega -. Quanto sta accadendo, purtroppo, rientra nel filone della politica regionale in ambito socio-sanitario, caratterizzata dalla spinta alla privatizzazione di ogni servizio essenziale per i cittadini. Si tratta di una progettualità calata dall’alto, senza alcuna interlocuzione con il territorio, né con gli enti locali, né con i soggetti del Terzo Settore”.

“Su questo tema specifico, occorre tenere alta l’attenzione, perché altre strutture del savonese potrebbero essere coinvolte in operazioni simili. La salute è un diritto universale che deve essere garantito attraverso il servizio pubblico e non può essere utilizzato per fare cassa”, conclude.