Regionali, Bozzano: “Sulla sanità basta bugie, con Bucci al via il programma di rilancio concreto e fattibile”

Varazze. “Basta bugie: il depotenziamento dei pronto soccorso di Albenga e di Cairo Montenotte è iniziato nel 2012 e firmato dall’allora governatore di centrosinistra Claudio Burlando, ben prima dei 9 anni di governo regionale del centrodestra. Ora, per rimediare, Orlando promette che a Cairo avvierà l’ospedale di area disagiata, ma è uno specchietto per le allodole, per legge queste strutture sono ospedali a basso volume di attività che non rispondono alle emergenze”. Lo fa sapere il candidato alla carica di consigliere regionale Alessandro Bozzano.

“Il programma sanitario promosso da Marco Bucci per la provincia di Savona è di ben altro livello, concreto e fattibile:

– Riaprire i pronto soccorso di Cairo e Albenga avviando una convenzione tra pubblico e privato, a costo zero per i cittadini e far tornare così i medici a lavorare in Liguria.

– Rafforzare la rete di assistenza territoriale, migliorando i collegamenti tra medici di base, ospedali e strutture di cura intermedie, per garantire continuità assistenziale e ridurre i tempi di attesa.

– Creare nuovi poliambulatori nelle aree rurali della provincia, per portare servizi specialistici più vicini ai cittadini e ridurre il bisogno di spostarsi verso Savona o Genova.

– Potenziare i servizi di telemedicina e assistenza domiciliare, utilizzando le nuove tecnologie per supportare in particolare le persone anziane e fragili.

– Investire nella prevenzione e nella promozione di stili di vita sani attraverso campagne mirate, potenziando il ruolo delle strutture sanitarie locali anche nella prevenzione delle malattie croniche”, aggiunge Bozzano.

“Il rilancio della sanità deve partire da un approccio pragmatico e territoriale. Serve un impegno chiaro per migliorare la qualità delle cure, e noi, con Marco Bucci, siamo pronti a dare risposte concrete, con progetti fattibili e realizzabili”, conclude Bozzano.