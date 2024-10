Regionali, Bozzano: “Aurelia bis, un passo avanti per la provincia di Savona verso una Liguria più sostenibile e vivibile”

Savona. “L’Aurelia Bis savonese, con il relativo ribaltamento del casello autostradale di Albisola, è un’infrastruttura cruciale per il nostro territorio e merita la massima attenzione. Il completamento del secondo lotto e il finanziamento del terzo sono essenziali per migliorare la viabilità e ridurre il traffico nelle aree urbana tra Savona e Albisola Superiore”, spiega Alessandro Bozzano, consigliere regionale uscente e oggi candidato nella lista Vince Liguria Bucci Presidente.

“Per la coalizione di centrodestra l’impegno è netto – prosegue Bozzano – Con Bucci, l’uomo del fare, lavoreremo per garantire che l’intero progetto dell’Aurelia Bis diventi una realtà concreta nel più breve tempo possibile. Tra signori del no e attivisti ideologici, Orlando saprebbe prendere un impegno altrettanto deciso per il bene del nostro territorio? Spero che la Provincia di Savona non lo debba scoprire”.

La nuova strada, lunga complessivamente 5,1 km, prevede la realizzazione di tre svincoli: Letimbro, Miramare e Luceto e il collegamento tra Corso Ricci e l’autostrada, fondamentale per migliorare l’accesso e l’uscita dall’autostrada, facilitando il ribaltamento del casello di Albisola con lo stesso scopo. Questo intervento permetterà di deviare il traffico pesante, riducendo il congestionamento e l’inquinamento nelle aree urbane ed eliminerà il traffico dei tir dal centro urbano e facilitare il collegamento diretto con l’Aurelia Bis.

Bozzano sottolinea l’importanza di questa opera non solo per la viabilità, ma anche per l’impatto ambientale positivo che ne deriverebbe: “Ridurre il traffico nelle aree urbane significa diminuire le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’aria. Questo progetto è un passo avanti verso una Provincia più sostenibile e vivibile. Insieme al candidato Presidente Marco Bucci, intraprenderemo tutte le azioni necessarie per accelerare la realizzazione di questa infrastruttura. Con Bucci, sono certo, lavoreremo per garantire che l’Aurelia Bis diventi una realtà concreta nel più breve tempo possibile e con il sostegno della Regione. Con Orlando cosa accadrebbe? Con le diverse sensibilità e gli estremismi che lo sostengono, saprebbe prendere un impegno simile? La cosa che possiamo augurarci è che non lo si debba scoprire”.