Regionali, Bozzano: “Albenga-Carcare-Predosa opera strategica indispensabile per rendere la Liguria competitiva”

Liguria. “Siamo arrivati a un punto in cui l’immobilismo non è più un’opzione. Non possiamo permettere che la Liguria resti indietro mentre altre regioni avanzano. La Albenga-Carcare-Predosa non è solo un’autostrada, ma una chiave per sbloccare nuove opportunità economiche, attirare investimenti e migliorare la vita quotidiana dei cittadini”.

Lo afferma Alessandro Bozzano, candidato della lista Avanti Liguria – Bucci Presidente.

“Il progetto della nuova bretella autostradale è stato incluso nel programma di modernizzazione infrastrutturale di Regione Liguria, sostenuto anche dal candidato presidente Marco Bucci – spiega l’avvocato Bozzano, consigliere regionale uscente – L’opera rappresenta una risposta efficace alla crescente pressione del traffico, soprattutto per i mezzi pesanti, migliorando notevolmente la qualità della rete viaria nel ponente ligure”.

“Il progetto non è solo un intervento viario, ma un’opportunità strategica per modernizzare le infrastrutture della Liguria, agevolando i collegamenti tra la costa e l’entroterra e potenziando l’accesso alle aree industriali del Nord Italia”.

“Questa infrastruttura è da considerarsi strategica – precisa Bozzano – non solo contribuirà a snellire il traffico sull’Aurelia e le principali arterie liguri, ma offrirà una soluzione a lungo termine per decongestionare il traffico portuale e commerciale. Si stima che ridurrà notevolmente i tempi di percorrenza e favorirà lo sviluppo economico dell’intero ponente. Con presidente Marco Bucci, che ha dimostrato di saper portare a termine gli obiettivi, quest’opera potrà finalmente vedere la luce con i grandi vantaggi per il nostro territorio”.