Regionali, Becchi (Fiaip Savona): “In giunta un assessore attento alle politiche del settore immobiliare”

Savona. “L’augurio è che il nuovo presidente di Regione si impegni al massimo con interventi mirati per il settore immobiliare. Non va dimenticato che, nella nostra regione, è una fonte economica di primaria importanza per il Pil”. A pochi giorni dal voto interviene Fabio Becchi, presidente provinciale Fiaip.

Il discorso di Fabio Becchi si allarga anche alle Amministrazioni Comunali. “Indubbia l’importanza anche delle iniziative che i sindaci vorranno mettere in atto in sinergia con la Regione per trovare soluzioni nelle aree dismesse. Esiste da anni un problema ovvero il numero insufficiente per le locazioni residenziali”.

Tornando all’appello che Fiaip rivolge ai candidati e in particolare a quelli della circoscrizione savonese l’auspicio di Fabio Becchi è “che si ricordino della nostra amata provincia. Speriamo possa entrare in giunta un assessore che rappresenti al meglio la nostra provincia”.

Per Fiaip è “fondamentale l’impegno alla lotta all’abusivismo professionale che purtroppo interessa anche la provincia di Savona. La Fiaip, ormai da tempo, ha deciso di procedere con la propria organizzazione alla segnalazione, presso le autorità competenti, con relativa documentazione a supporto, dei nominativi di quei soggetti che non rispettano le leggi in materia di intermediazione immobiliare”.

“Ma la spina nel fianco per la nostra categoria – puntualizza Fabio Becchi – sono le locazioni in nero e fuori controllo, quelle brevi e l’argomento green. Doveroso secondo la categoria continuare l’impegno di un controllo minuzioso sugli appartamenti e case vacanze. Sono le tipologie preferite dai turisti, permettendo loro di immergersi nelle tradizioni locali e godere di un soggiorno personalizzato, ma spesso rappresentano una forma di concorrenza sleale verso coloro che rispettano la normativa”, ricorda Becchi.

Secondo l’Osservatorio Fiaip “la quota del settore extralberghiero nel Savonese è cresciuta moltissimo. Già nel 2023 (proprio dagli studi della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) emerge che durante la stagione estiva i contratti di locazione breve ad uso turistico sono aumentati del 5%. Anche i canoni hanno registrato, rispetto al 2022, un aumento del 4”.