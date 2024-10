Regionali, bassa affluenza in tutta la Liguria: alle 23 è del 34,07 con il savonese al 31,58

Liguria. Chiusi i seggi in tutta la Liguria per le elezioni regionali: alle ore 23 ha votato il 34,07 per cento degli aventi diritto, dato in netto calo rispetto al 2020 quando alla stessa ora l’affluenza era stata del 39,92 per cento.

Tutte le province sotto di parecchi punti, Genova oggi registra il 36,69 (a fronte del 40,34 di quattro anni fa), La Spezia il 35,45 (contro il 39,17), Savona il 31,58 (rispetto al 41,13) e, fanalino di coda, Imperia, che scende al 27,53 dal 37,79.

Domani è ancora possibile votare dalle 7 alle 15, poi si svolgeranno le operazioni di spoglio e si saprà, così, chi governerà la Regione per il prossimo quinquennio.

Gli altri dati della giornata.