Regionali, Azione: “Grazie Orlando. Senza componente centrista e riformista difficile battere il cdx”

Liguria. Azione ringrazia Andrea Orlando “per come ha condotto campagna la campagna elettorale, in modo composto e senza finte promesse ed ha presentato proposte concrete e innovative in cui ci siamo riconosciuti”.

“È evidente che gli elettori centristi in gran parte hanno confermato il loro consenso a Marco Bucci e purtroppo non solo gli elettori, ma anche molti dirigenti di Italia Viva che, coerentemente con quanto fatto in questi anni, lo hanno sostenuto. È evidente che senza una componente ampia centrista e riformista nel centro sinistra è molto difficile battere il centro destra. Azione avrebbe voluto costituire una lista con i simboli di +Europa e dello PSI quando era stata data la garanzia ai candidati di Italia Viva di andare nelle liste che avrebbero sostenuto il presidente”.

“Siamo stupiti di alcune affermazioni della senatrice Paita per la quale lei sarebbe uscita dal PD per il bene comune, mentre altri lo avrebbero fatto per interesse personale. Azione non si è mai dichiarata contraria alla presenza di Italia viva nel fronte di Andrea Orlando, ma ha sempre chiesto chiarezza sul suo posizionamento politico, che, di fatto, nel comune di Genova è tutta a sostegno della destra. E poiché i liguri ricordano bene il protagonismo della collega e la sua necessità ad essere ‘la’ protagonista, lasciamo a loro la valutazione delle sue parole e rimandiamo al mittente ogni attacco personale e offensivo poiché le modalità non ci appartengono”.