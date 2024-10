Regionali, Arboscello (Pd): “Non bisogna fare promesse irrealizzabili. Più risorse alla sanità pubblica, a Cairo ppi 24 ore”

Cairo Montenotte. “La sanità è la rappresentazione plastica del fallimento delle politiche di Toti e del centrodestra“. Lo ha dichiarato ieri, durante la visita di Elly Schlein a Cairo Montenotte, Roberto Arboscello, candidato consigliere regionale nella lista del Partito Democratico alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

Per Arboscello sono necessari più finanziamenti: “In questi anni è stata smantellata la sanità pubblica a favore di quella privata. Io credo, come la segretaria nazionale, che sia necessario invertire la rotta e spostare tante risorse che oggi finiscono al settore privato su quello pubblico per favorire nuove assunzioni e strutture più efficienti”.

“In campagna elettorale, a qualcuno riesce facile fare le promesse, ma poi diventa difficile mantenerle – aggiunge il candidato Dem -. Lo abbiamo visto in questi anni con il punto nascite del Santa Corona e l’ospedale di Cairo inaugurato non so quante volte dall’ex presidente Toti. Bisogna dire cose sensate e promettere quello che poi, una volta eletti, si può mettere in campo”.

Per Arboscello sono due i passi da compiere per migliorare l’offerta sanitaria del territorio: “Il San Giuseppe ha necessità di riprendere le proprie funzioni e dare servizi ai valbormidesi, avere il punto di primo intervento attivo 24. Queste sono promesse concretizzabili che ci impegniamo a realizzare anche nel breve periodo. Andrea Orlano, a Cairo qualche tempo fa, ha promesso che nei primi 100 giorni aprirà il ppi h24. Un impegno sul medio-lungo periodo è la realizzazione dello svincolo del San Paolo, che non risolve le criticità del territorio ma permette ai residenti di questa zona di raggiungere il primo ospedale nella metà del tempo”.

In caso di vittoria del centrosinistra, Arboscello sarà assessore alla sanità? “Adesso la priorità è vincere le elezioni e dal 29 fare un cambio completo di rotta nel governo delle tematiche sanitarie. L’auspicio – conclude Arboscello – è che la provincia di Savona abbia una voce autorevole nella giunta, cosa che non è avvenuta in questi 4 anni nel governo Toti”.