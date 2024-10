Regionali, a Savona tante iniziative di AVS per la chiusura della campagna elettorale

Savona. Domani, venerdì 25 ottobre, presso la SMS Fornaci Giardino Serenella, a partire dalle 17 si terranno diversi appuntamenti a chiusura della campagna elettorale di AVS, per le elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

Alle 17 si terrà l’incontro generale di Partecipo, un’iniziativa nata durante lo svolgimento della campagna elettorale, sulla base del riscontro ottenuto e degli incontri svolti in cui è emersa la necessità di dialogo attivo con le generazioni più giovani, che hanno domande da porre, progetti e contenuti da condividere sul nostro territorio: credendo nella cittadinanza attiva e nella politica basata su ascolto, studio e confronto, abbiamo lanciato questa iniziativa di dialogo e progettazione collettivi che prevede l’incontro con i/le millennials. giovani cittadini* che vogliano formulare le loro proposte sui temi fondamentali del nostro programma e sui temi di interesse collettivo, per condividerle e discuterle in gruppo.

Alle 18 si svolgerà l’incontro “Crescere insieme. A scuola di democrazia” con Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra Italiana per AVS, in cui si affronterà il tema della scuola sotto diverse declinazioni, dalla qualità del diritto allo studio, all’accorpamento degli istituti alla problematica introdotta dalla Riforma Valditara e relativa alla riduzione della durata del percorso scolastico per gli istituti tecnici, al precariato.

Alle 19:30 si terrà l’apericena con lo spettacolo musicale dei Pulin and the Little Mice.

Alle 20:45 intrattenimento a cura di Jacopo Marchisio e intervista a Marilena Grassadonia, componente della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, Responsabile dell’Ufficio Diritti LGBTQIA+ del Comune di Roma. Il tema sarà “La comunità dei diritti”, che punta a sottolineare l’importanza data a uno dei temi elusi dalla campagna elettorale: quello della tutela e dell’applicazione dei diritti, del rispetto reciproco e della solidarietà, che dovrebbero riguardare tutte le persone, senza distinzioni né discriminazioni di alcun tipo. Orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteri sessuali, provenienza geografica sono causa di discriminazione, esclusione sociale ed economica in moltissimi stati del mondo.

A seguire, per la serata, ancora l’intrattenimento dei Pulin and the Little Mice.