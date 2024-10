Regionali, a Savona l’onorevole Scotto: “Questa provincia non è la discarica della regione”

Savona. “Questa è un’elezione anticipata, la colpa è di chi non ha servito con disciplina e onore le istituzioni. E ricordo che ha scelto di patteggiare la pena per non affrontare il processo: nei fatti dici che hai avuto una responsabilità”. Lo dice l’onorevole Arturo Scotto, a Savona insieme all’ex onorevole Emanuele Fiano per la campagna elettorale di Andrea Orlando, Roberto Arboscello e Aurora Lessi.

“Non si può usare questa città – conclude – e provincia come la discarica di questa regione. Dobbiamo convincere le persone indecise che non ci credono più. C’è una differenza tra noi e gli altri e dobbiamo spiegarlo con coraggio”.

“Siamo nell’ultima settimana, una camapgna elettorale velocissima che non è ancora finita – sottolinea la candidata del Pd Aurora Lessi -Dobbiamo usare questi ultimi giorni per convincere chi non vuole andare a votare. L’arroganza di Bucci è arrivata, ma Savona non si piega. Non saremo la discarica della regione e del governo. Per noi è fondamentale la politica dell’ascolto è importante e per prendere decisioni serie bisogna parlare con tutti”.

“È necessario uno sforzo da parte di tutti – aggiunge il candidato Dem Roberto Arboscello – per far vincere Andrea Orlando. Io in questi anni ci sono stato sempre. Questo centro destra che ha poco di centro e tanto di destra ha calpestato le istituzioni. Diciamo basta, ora c’è la possibilità di cambiare la direzione di questa regione.

Emanuele Fiano sottolinea l’importanza di andare alle urne: “È importante questa elezione. Per me Andrea Orlando è un fratello. Siamo amici fin da giovani quando arrivammo a Roma. La vostra vittoria è un tassello fondamentale per frenare il disegno che hanno per la nostra vita”.