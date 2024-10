Regionali, a Savona l’incontro “Non solo ospedale: una sanità vicina alle persone”. Branca: “Tema cruciale”

Liguria. Per affrontare il tema urgente della sanità territoriale si svolgerà domani, giovedì 10 ottobre alle 20:45, presso la SMS Milleluci di Via Chiabrera a Savona, l’incontro dal titolo “Non solo ospedale: Una sanità vicina alle persone”

All’incontro parteciperanno:

Donatella Albini, Specialista e Responsabile Sanità Sinistra Italiana

Marco Anselmo, Medico e già Primario ospedaliero

Fulvia Veirana, Presidentessa Regionale AUSER

Carla Ferone, Ostetrica e Consigliera Comunale

Gabriella Branca, Assessore del Comune di Savona e candidata come testa di lista alle elezioni regionali per Alleanza Verdi e Sinistra

“Il diritto alla salute – dichiara Gabriella Branca -, comprende il diritto ad essere curati ma anche il diritto a non ammalarsi. I molti fattori che incidono sul rapporto tra salute e malattia, come quelli ambientali – dove si vive, dove si lavora – e quelli socioeconomici, come le diverse condizioni lavorative, sono interconnessi e devono essere affrontati sia a livello nazionale che a livello territoriale per permettere l’accesso alle cure, prevenire le malattie ed evitare condizioni di vita poco salubri. Dove l’azione dello Stato o della Regione sono inefficaci, le disponibilità economiche e la rete di conoscenze del privato cittadino fanno la differenza. In Liguria, gli investimenti e i progetti concreti per fare fronte alla questione non devono mancare e devono essere al centro dell’impegno pubblico, affinché la cittadinanza sia tutelata nel suo diritto alla salute”.

“Dobbiamo tornare alla sanità pubblica a carattere universalistico – continua Branca -, e questo è il tema cruciale: la sua applicazione e programmazione territoriale sono elementi imprescindibili. L’emergenza sanitaria con cui l’intera popolazione mondiale ha dovuto confrontarsi con la pandemia di COVID-19 ha messo a nudo l’indebolimento del sistema welfare, le infrastrutture sociali di prevenzione e cura, i sistemi per l’infanzia e il tema dell’invecchiamento attivo.”

La Regione deve costruire accordi, patti e protocolli d’intesa tra Sindacati e Istituzioni locali, e definire un Piano Regionale per potenziare la rete di cure domiciliari, servizi e assistenza, prevedendo un rafforzamento e un’evoluzione del sistema assistenziale e sanitario, riqualificando anche il sistema di residenze sociosanitarie e di strutture strategiche.

“A livello locale, il tema della sanità – conclude Branca -, deve tenere in considerazione anche la questione della Valbormida, anche in quanto zona industriale con un’alta percentuale di lavoratori e operai specializzati in settori a rischio, per cui si rende necessaria un’attenzione particolare al settore sanitario. È essenziale che, ribadendo l’importanza del presidio ospedaliero, vengano ripristinati e potenziati servizi alla cittadinanza territoriali quali case della salute, ambulatori di medicina generale, ambulatori infermieristici, servizi sociali, servizi amministrativi, centri prelievi e centri di riabilitazione, perché possa essere garantita una continuità assistenziale e vengano progettate, razionalizzate e concentrate le specialità ospedaliere.”

“La cittadinanza è invitata a partecipare e discutere su questo tema vitale”, si legge nella nota.