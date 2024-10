Regionali 2024, Vaccarezza (FI): “Orlando sa di perdere e perciò diventa… Furioso”

Liguria. Prosegue il conto alla rovescia verso il voto per le regionali di Angelo Vaccarezza, candidato consigliere per Forza Italia.

La prima puntata di ieri era dedicata al carcere di Sant’Agostino, ma Vaccarezza ne ha approfittato per “ricordare alcune cose che temevo fossero state dimenticate: sanità, giustizia, rigassificatore, ambiente, industria. Tutte cose contenute in questo depliant dal titolo ‘Lasciamoli perdere’ che nei prossimi giorni, in queste dieci pian pianino leggeremo”.

“Questo depliant è stato presentato in Provincia qualche giorno fa, facendo molto arrabbiare il candidato presidente della coalizione di centro-sinistra senza centro Andrea Orlando. Dico senza centro perché per tenere in coalizione i Cinque Stelle hanno dovuto rinunciare alla parte moderata della coalizione, spingendo il campo largo in un angolo del campo da gioco. Oggi sono la coalizione di sinistra e tanto a sinistra. Tra parentesi una coalizione che ha grande difficoltà a essere d’accordo su tutto ma questo è un problema loro. La cosa che però mi ha stupito conoscendo Andrea Orlando è che si sia così tanto arrabbiato da perdere un po’ le staffe e il solito aplomb”.

“Il fatto che sia presa con me cioè che il candidato presidente se la prenda con un candidato consigliere vuol dire una di queste due cose: o che questo consigliere è particolarmente influente, che quando parla oppure che io abbia detto proprio la verità e che magari qualcuno teme che qua dentro ci sia dell’altro. Ma lo scoprirete nei prossimi giorni. E comunque sì, qua dentro c’è anche dell’altro”.

“Mi spiace che abbia detto che io sono un analfabeta. Onestamente credo di avere un minimo, ma proprio un minimo di capacità di esprimermi in italiano. Vuol dire che forse è nervoso. Io credo che Andrea Orlando abbia ormai davanti plasticamente alla sconfitta che lo attende il 28 pomeriggio e come tutti quelli che sanno che perderanno una partita che qualche mese fa sembrava vinta forse è un po’ arrabbiato. Chi ha fatto le medie superiori, potrebbe dire che l’Orlando anche stavolta è… furioso”.