Regionali 2024, Rollando (Per l’Alternativa): “L’unica grande opera che ha senso è il riassetto del territorio boschivo”

Liguria. Nicola Rollando, candidato presidente della Regione di Per l’Alternativa, la lista di sinistra che unisce Potere al Popolo, Partito Comunista Italiano e Partito della Rifondazione Comunista e che si presenta in Liguria alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre, ha lanciato l’idea di una sorta di piano Marshall per sistemare e mettere in sicurezza il vastissimo territorio boschivo della Liguria, “l’unica vera grande opera che ha senso e che, gestita dal pubblico, creerebbe milioni e milioni di ore di lavoro per la popolazione”.

Rollando, attivista, ambientalista e agricoltore di Sestri Levante, si è presentato questa mattina sotto il palazzo della Regione insieme alle persone che correranno nelle liste provinciali.

“Per l’Alternativa perché noi siamo alternativi sia al centrodestra sia al centrosinistra – dice – siamo convinti che l’economia di guerra e neoliberale caratterizzi in maniera paritaria, oggi, gli schieramenti, noi invece siamo dalla parte di chi subisce queste politiche di liberismo selvaggio, soprattutto i giovani e i precari”.

Non solo argomenti “contro”. Nicola Rollando parla della proposta di una “Grande opera di riassetto del territorio – spiega – la Liguria è la parte d’Italia con la più alta percentuale boschiva, oltre il 70% della regione è coperto da foreste, un territorio completamente devastato dall’abbandono e quindi dagli effetti dei cambiamenti climatici, abbiamo 350mila ettari di foreste un tempo antropizzate e poi lasciate all’incuria, quello sarebbe un cantiere da milioni e milioni di giornate di lavoro che il pubblico potrebbe gestire per dare benessere e ossigeno alla popolazione anziché sostenere quelle grandi opere che servono solo ai gruppi che le costruiscono”.

Per l’Alternativa è arrivata a raccogliere in quindici giorni circa 2000 firme in tutta la Liguria. Tra i candidati, molti giovanissimi: Margherita Pegoraro, universitaria, è una delle anime del collettivo studentesco Cambiare Rotta, c’è poi Giada Alfano, 18enne, frequenta il liceo, e ancora Francesco Manfredi, neodiplomato, e Giovanni Vincenti, universitario.

Durante la conferenza stampa informale di questa mattina si è parlato anche di sanità: per migliorare la situazione delle liste d’attesa e tornare a potenziare il pubblico, secondo Per l’Alternativa è necessario assumere più medici e infermieri con contratti a tempo indeterminato, aprire il numero chiuso delle facoltà ma anche tornare a inserire solide basi umanistiche nel curriculum degli operatori sanitari: “Perché i pazienti devono essere trattati come umani, non come merce”.

I CANDIDATI DELLA LISTA PER L’ALTERNATIVA IN LIGURIA

Genova

Barbagelata Severino

Li Puma Antonio

Villanova Valerio

Alfano Giada

Barella Elisabetta

Bertullacelli Norma

Bianchi Carla

Hamarneh Karim

Maggio Antonella

Manfredi Francesco

Matteucci Marta

Piazza Roberta

Pegoraro Margherita

Perotto Luciano

Rovido Massimiliano

Toscano Renato

Savona

Bertola Erik

Bertullacelli Norma

Nichelatti Maurizia

Hamarneh Karim

Rinaldis Giuseppa

Imperia

Germano Paolo

Alampi Carmela detta Lilli

Bergamini Paola

Maramotti Giovanni detto Danilo

La Spezia

Bellegoni Matteo

Rancati Claudia

Bertullacelli Norma

Venturini Pierpaolo

Vincenti Giovanni